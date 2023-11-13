https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909058883.html

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.11.2023

В Бурятии произошло землетрясение

На территории Муйского района на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает региональный главк МЧС на сайте. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:22

2023-11-13T09:22

2023-11-13T09:23

происшествия

муйский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 ноя – РИА Новости. На территории Муйского района на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает региональный главк МЧС на сайте. "В 12.06 (07.06 мск) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие 26 км северо-восточнее от населенного пункта Северомуйск. Магнитуда составила 4,4", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по информации единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

муйский район

республика бурятия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, муйский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия