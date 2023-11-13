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В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.11.2023
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09:22 13.11.2023 (обновлено: 09:23 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909058883.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.11.2023
В Бурятии произошло землетрясение
На территории Муйского района на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает региональный главк МЧС на сайте. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:22
2023-11-13T09:23
происшествия
муйский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 ноя – РИА Новости. На территории Муйского района на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает региональный главк МЧС на сайте. "В 12.06 (07.06 мск) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие 26 км северо-восточнее от населенного пункта Северомуйск. Магнитуда составила 4,4", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по информации единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
муйский район
республика бурятия
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происшествия, муйский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Муйский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на севере Бурятии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 13 ноя – РИА Новости. На территории Муйского района на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает региональный главк МЧС на сайте.
"В 12.06 (07.06 мск) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие 26 км северо-восточнее от населенного пункта Северомуйск. Магнитуда составила 4,4", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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ПроисшествияМуйский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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