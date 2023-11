https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909076094.html

Зеленскому сообщили о готовящейся катастрофе на Украине

2023-11-13T10:37

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед может спровоцировать конфликт внутри самой Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться", — сказал он.По мнению Риттера, на Украине сейчас два лагеря — за и против продолжения конфликта. За дальнейшие боевые действия выступают военные, с тем исключением, что ВСУ должны перейти к обороне вместо того, чтобы жертвовать военной мощью в бессмысленном контрнаступлении. Тем не менее, подчеркивает эксперт, такая позиция, по мнению другого лагеря, приведет к полному уничтожению страны.Таким образом, заключает Риттер, Украина находится в усугубляющемся политическом кризисе, а раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к коллапсу и насилию.Как отмечала газета The New York Times, негативная реакция офиса Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины. Журналисты напомнили, что операции ВСУ за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США.В интервью The Economist Залужный признал, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

украина, киев, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, валерий залужный