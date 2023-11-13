https://ria.ru/20231113/zdorove-1909227489.html
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве - РИА Новости, 13.11.2023
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве
Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:31
2023-11-13T19:31
2023-11-13T19:51
москва
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при этом достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что больше 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе в Москве, якобы у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и коронавирус."В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории инфекционной больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой."Для приема пациентов работают 11 боксов. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией. В таком случае 11 пациентов уже находятся в боксах и по одному пациенту в каждый бокс ожидают несколько минут до приема", - говорится в сообщении.Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.
https://ria.ru/20231107/moskva-1907825909.html
https://ria.ru/20231016/vaktsiny-1902988186.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве
Депздрав заявил об отсутствии роста госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при этом достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что больше 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе в Москве, якобы у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и коронавирус.
В поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис для заключительного диагноза
"В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории инфекционной больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой.
"Для приема пациентов работают 11 боксов. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией. В таком случае 11 пациентов уже находятся в боксах и по одному пациенту в каждый бокс ожидают несколько минут до приема", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.
Москва начала клинические исследования двух обновленных вакцин от COVID-19