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Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве - РИА Новости, 13.11.2023
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19:31 13.11.2023 (обновлено: 19:51 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zdorove-1909227489.html
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве - РИА Новости, 13.11.2023
Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве
Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:31
2023-11-13T19:51
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при этом достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что больше 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе в Москве, якобы у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и коронавирус."В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории инфекционной больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой."Для приема пациентов работают 11 боксов. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией. В таком случае 11 пациентов уже находятся в боксах и по одному пациенту в каждый бокс ожидают несколько минут до приема", - говорится в сообщении.Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.
https://ria.ru/20231107/moskva-1907825909.html
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москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
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Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве

Депздрав заявил об отсутствии роста госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при этом достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что больше 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе в Москве, якобы у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и коронавирус.
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"В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории инфекционной больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой.
"Для приема пациентов работают 11 боксов. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией. В таком случае 11 пациентов уже находятся в боксах и по одному пациенту в каждый бокс ожидают несколько минут до приема", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.
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