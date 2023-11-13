https://ria.ru/20231113/zdorove-1909227489.html

Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве

Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве - РИА Новости, 13.11.2023

Депздрав рассказал об эпидемиологической обстановке в Москве

Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:31

2023-11-13T19:31

2023-11-13T19:51

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эпидобстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализаций в городе нет, при этом достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что больше 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе в Москве, якобы у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и коронавирус."В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории инфекционной больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой."Для приема пациентов работают 11 боксов. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией. В таком случае 11 пациентов уже находятся в боксах и по одному пациенту в каждый бокс ожидают несколько минут до приема", - говорится в сообщении.Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.

https://ria.ru/20231107/moskva-1907825909.html

https://ria.ru/20231016/vaktsiny-1902988186.html

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