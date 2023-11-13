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ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство - РИА Новости, 13.11.2023
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12:43 13.11.2023 (обновлено: 12:45 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zdanie-1909109912.html
ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство
ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство - РИА Новости, 13.11.2023
ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство
Здание Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:43
2023-11-13T12:45
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в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Здание Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате удара ВМС Израиля в воскресенье, говорится в заявлении организации. "Вчера гостевой дом БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил значительные повреждения в результате ударов израильских ВМС", - говорится в заявлении. Как сообщается, международные сотрудники ООН покинули здание за 90 минут до удара сил Израиля, среди персонала никто не пострадал. "Эта недавняя атака является еще одним свидетельством того, что нигде в секторе Газа не безопасно. Ни на севере, ни в центральных районах, ни на юге. Пренебрежение защитой гражданской инфраструктуры, включая объекты ООН, больницы, школы, убежища и места религиозного поклонения, является свидетельством того уровня ужаса, в котором гражданские лица в Газе живут каждый день", - заявил генеральный комиссар организации Филипп Лаццарини. Как отмечается в заявлении, БАПОР передает координаты всех своих объектов в секторе Газа сторонам конфликта. Координаты гостевого дома БАПОР передавались дважды, в том числе 10 ноября.
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бапор, оон, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
БАПОР, ООН, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство

БАПОР: ВМС Израиля при ударах по Рафаху серьезно повредили здание агентства

© AP Photo / Leo CorreaДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Здание Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате удара ВМС Израиля в воскресенье, говорится в заявлении организации.
"Вчера гостевой дом БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил значительные повреждения в результате ударов израильских ВМС", - говорится в заявлении.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Как сообщается, международные сотрудники ООН покинули здание за 90 минут до удара сил Израиля, среди персонала никто не пострадал.
"Эта недавняя атака является еще одним свидетельством того, что нигде в секторе Газа не безопасно. Ни на севере, ни в центральных районах, ни на юге. Пренебрежение защитой гражданской инфраструктуры, включая объекты ООН, больницы, школы, убежища и места религиозного поклонения, является свидетельством того уровня ужаса, в котором гражданские лица в Газе живут каждый день", - заявил генеральный комиссар организации Филипп Лаццарини.
Как отмечается в заявлении, БАПОР передает координаты всех своих объектов в секторе Газа сторонам конфликта. Координаты гостевого дома БАПОР передавались дважды, в том числе 10 ноября.
 
БАПОРООНВ миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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