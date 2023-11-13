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ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство

ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство - РИА Новости, 13.11.2023

ВМС Израиля при ударах по Рафаху повредили здание БАПОР, заявило агентство

Здание Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:43

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2023-11-13T12:45

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Здание Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате удара ВМС Израиля в воскресенье, говорится в заявлении организации. "Вчера гостевой дом БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил значительные повреждения в результате ударов израильских ВМС", - говорится в заявлении. Как сообщается, международные сотрудники ООН покинули здание за 90 минут до удара сил Израиля, среди персонала никто не пострадал. "Эта недавняя атака является еще одним свидетельством того, что нигде в секторе Газа не безопасно. Ни на севере, ни в центральных районах, ни на юге. Пренебрежение защитой гражданской инфраструктуры, включая объекты ООН, больницы, школы, убежища и места религиозного поклонения, является свидетельством того уровня ужаса, в котором гражданские лица в Газе живут каждый день", - заявил генеральный комиссар организации Филипп Лаццарини. Как отмечается в заявлении, БАПОР передает координаты всех своих объектов в секторе Газа сторонам конфликта. Координаты гостевого дома БАПОР передавались дважды, в том числе 10 ноября.

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бапор, оон, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа