https://ria.ru/20231113/zavod-1909247190.html

Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 13.11.2023

Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Компания "Хлеб Кубани" внедрит бережливые технологии для оптимизации процесса изготовления и погрузки комбикормов в рамках нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:24

2023-11-13T21:24

2023-11-13T21:24

краснодарский край

краснодарский край

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Компания "Хлеб Кубани" внедрит бережливые технологии для оптимизации процесса изготовления и погрузки комбикормов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Компания "Хлеб Кубани" начала внедрять бережливые технологии при экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК). Специалисты РЦК провели диагностику на предприятии и выбрали для оптимизации процесс изготовления и погрузки комбикормов. В ближайшее время здесь начнут серию обучающих тренингов по основам бережливого производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент завод изготавливает более 20 видов кормов для всех групп животных и птиц. Объем производства составляет 500 тонн в сутки. В национальном проекте "Производительность труда" участвуют более 280 кубанских предприятий. В качестве господдержки им предоставляются льготные займы Фонда развития промышленности, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы.

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html

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