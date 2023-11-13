https://ria.ru/20231113/zavod-1909247190.html
Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 13.11.2023
Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Компания "Хлеб Кубани" внедрит бережливые технологии для оптимизации процесса изготовления и погрузки комбикормов в рамках нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:24
2023-11-13T21:24
2023-11-13T21:24
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Компания "Хлеб Кубани" внедрит бережливые технологии для оптимизации процесса изготовления и погрузки комбикормов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Компания "Хлеб Кубани" начала внедрять бережливые технологии при экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК). Специалисты РЦК провели диагностику на предприятии и выбрали для оптимизации процесс изготовления и погрузки комбикормов. В ближайшее время здесь начнут серию обучающих тренингов по основам бережливого производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент завод изготавливает более 20 видов кормов для всех групп животных и птиц. Объем производства составляет 500 тонн в сутки. В национальном проекте "Производительность труда" участвуют более 280 кубанских предприятий. В качестве господдержки им предоставляются льготные займы Фонда развития промышленности, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы.
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
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краснодарский край, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Фонд развития промышленности
Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Завод комбикормов на Кубани внедрит бережливые технологии по нацпроекту