https://ria.ru/20231113/zalozhniki-1909047452.html

Источник: позиции Израиля и ХАМАС очень усложняют переговоры по заложникам

Источник: позиции Израиля и ХАМАС очень усложняют переговоры по заложникам - РИА Новости, 13.11.2023

Источник: позиции Израиля и ХАМАС очень усложняют переговоры по заложникам

Ситуация в переговорном процессе по заложникам между палестинским движением ХАМАС и Израилем очень сложная из-за бескомпромиссной позиции сторон, сообщил РИА... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:21

2023-11-13T07:21

2023-11-13T07:21

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Ситуация в переговорном процессе по заложникам между палестинским движением ХАМАС и Израилем очень сложная из-за бескомпромиссной позиции сторон, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник в Анкаре. Ранее сообщалось, что Египет ведет активные переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью обмена пленными и задержанными. СМИ также писали, что идут переговоры при содействии Катара по освобождению от 10 до 15 заложников из сектора Газа в обмен на один-два дня гуманитарной паузы. "Как вы знаете, активные посреднические усилия в этом процессе предпринимает Катар, мы поддерживаем с ними связь. Процесс сложный из-за бескомпромиссной позиции сторон. ХАМАС требует освобождения палестинцев, арестованных Израилем на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в первую очередь женщин и детей, у Израиля свои принципиальные условия. Поэтому очень сложно", - сказал собеседник агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908992598.html

https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908944443.html

https://ria.ru/20231106/zalozhniki-1907791100.html

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в мире, израиль, россия, катар, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году