https://ria.ru/20231113/yakutiya-1909086780.html
В международных спортивных играх в Якутии "Дети Азии" поучаствуют 35 стран
В международных спортивных играх в Якутии "Дети Азии" поучаствуют 35 стран - РИА Новости, 13.11.2023
В международных спортивных играх в Якутии "Дети Азии" поучаствуют 35 стран
В VIII международных спортивных игры "Дети Азии" в Якутии в 2024 году ожидается участие юных спортсменов из 35 стран, сообщил РИА Новости глава Республики Саха... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:18
2023-11-13T11:18
2023-11-13T11:19
республика саха (якутия)
россия
якутск
дальний восток
айсен николаев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В VIII международных спортивных игры "Дети Азии" в Якутии в 2024 году ожидается участие юных спортсменов из 35 стран, сообщил РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он отметил, что соревнования пройдут в Якутске и станут самым масштабным международным спортивным событием страны в 2024 году. "Мы ожидаем участие примерно 35 стран", - отметил он. Спортивные игры "Дети Азии" проводятся каждые четыре года с 1996 года. Цель Игр – развитие детско-юношеского спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества. В 2024 с программу игр войдут состязания по 24 видам спорта, по которым разыграют 224 комплекта медалей. "Эти игры стали крупнейшим спортивным праздником, который вышел на международный уровень. За всю историю в играх поучаствовали более 15 тысяч спортсменов, среди них большое количество чемпионов Европы и мира, Олимпийских чемпионов. Большую поддержку нам оказывает правительство РФ, Олимпийский комитет России. Поэтому подготовка идет полным ходом. Нам особенно важно продемонстрировать дух настоящего олимпизма. И уверен, что общими усилиями мы проведем лучшие соревнования в истории игр "Дети Азии", - сказал Николаев. 12 ноября на выставке "Россия" в рамках Дня Якутии состоялась презентация игр "Дети Азии". В ходе мероприятия были презентованы талисманы VIII Игр "Дети Азии", а также форма и логотип соревнований. Гостями события стали одаренные дети – воспитанники спортивных школ, а также именитые спортсмены-амбассадоры игр. На стенде Якутии на протяжении всей выставки можно познакомиться с достижениями региона в самых разных отраслях - в сфере культуры, промышленности, IT. Николаев отметил, что у Якутии во многих сферах есть свои уникальные проекты и разработки. "В медицине, например, мы гордимся тем, что благодаря президентской субсидии у нас построили крупнейший на Дальнем востоке высокотехнологичный кардиологический центр, один из лучших в стране по оснащенности. Благодаря его появлению, у нас начало сокращаться количество смертей от сердечно сосудистых заболеваний. Кроме того, у нас за 5 лет построили 274 крупных социальных объекта — это школы, детсады, больницы, спорткомплексы и дворцы культуры. В сельском хозяйстве наш предмет гордости – это круглогодичный тепличный комплекс "Саюри". У нас свыше 4 гектаров тепличных площадей работают круглый год", - отметил Николаев. Он уточнил, на выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность приобщиться к Якутии - насладиться культурным многообразием, философией, сотканной вокруг древнего эпоса, посмотреть достижения региона в креативных отраслях и экономике. Стенд Якутии работает в 75-м павильоне на ВДНХ.
https://ria.ru/20231109/yakutsk-1908349804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, якутск, дальний восток, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В VIII международных спортивных игры "Дети Азии" в Якутии в 2024 году ожидается участие юных спортсменов из 35 стран, сообщил РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Он отметил, что соревнования пройдут в Якутске
и станут самым масштабным международным спортивным событием страны в 2024 году. "Мы ожидаем участие примерно 35 стран", - отметил он.
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Спортивные игры "Дети Азии" проводятся каждые четыре года с 1996 года. Цель Игр – развитие детско-юношеского спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества. В 2024 с программу игр войдут состязания по 24 видам спорта, по которым разыграют 224 комплекта медалей.
"Эти игры стали крупнейшим спортивным праздником, который вышел на международный уровень. За всю историю в играх поучаствовали более 15 тысяч спортсменов, среди них большое количество чемпионов Европы и мира, Олимпийских чемпионов. Большую поддержку нам оказывает правительство РФ
, Олимпийский комитет России. Поэтому подготовка идет полным ходом. Нам особенно важно продемонстрировать дух настоящего олимпизма. И уверен, что общими усилиями мы проведем лучшие соревнования в истории игр "Дети Азии", - сказал Николаев.
12 ноября на выставке "Россия" в рамках Дня Якутии состоялась презентация игр "Дети Азии". В ходе мероприятия были презентованы талисманы VIII Игр "Дети Азии", а также форма и логотип соревнований. Гостями события стали одаренные дети – воспитанники спортивных школ, а также именитые спортсмены-амбассадоры игр.
На стенде Якутии на протяжении всей выставки можно познакомиться с достижениями региона в самых разных отраслях - в сфере культуры, промышленности, IT. Николаев отметил, что у Якутии во многих сферах есть свои уникальные проекты и разработки.
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"В медицине, например, мы гордимся тем, что благодаря президентской субсидии у нас построили крупнейший на Дальнем востоке
высокотехнологичный кардиологический центр, один из лучших в стране по оснащенности. Благодаря его появлению, у нас начало сокращаться количество смертей от сердечно сосудистых заболеваний. Кроме того, у нас за 5 лет построили 274 крупных социальных объекта — это школы, детсады, больницы, спорткомплексы и дворцы культуры. В сельском хозяйстве наш предмет гордости – это круглогодичный тепличный комплекс "Саюри". У нас свыше 4 гектаров тепличных площадей работают круглый год", - отметил Николаев.
Он уточнил, на выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность приобщиться к Якутии - насладиться культурным многообразием, философией, сотканной вокруг древнего эпоса, посмотреть достижения региона в креативных отраслях и экономике. Стенд Якутии работает в 75-м павильоне на ВДНХ.