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Встреча Путина с главой "Россети" Рюминым. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой "Россети" Рюминым. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.11.2023
Встреча Путина с главой "Россети" Рюминым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ПАО "Россети" Андреем Рюминым. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:25
2023-11-13T13:25
2023-11-13T13:25
политика
владимир путин
россия
россети
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ПАО "Россети" Андреем Рюминым.
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LIVE: Встреча Путина с главой ПАО "Россети"
LIVE: Встреча Путина с главой ПАО "Россети"
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политика, владимир путин, россия, россети, видео
Политика, Владимир Путин, Россия, Россети
Встреча Путина с главой "Россети" Рюминым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ПАО "Россети" Андреем Рюминым.
2023-11-13T13:25
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PT8M04S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ПАО "Россети" Андреем Рюминым.