https://ria.ru/20231113/voyna-1909203495.html

В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне

В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне - РИА Новости, 13.11.2023

В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне

Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер раскритиковал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:01

2023-11-13T18:01

2023-11-13T18:01

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борис писториус

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер раскритиковал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за его слова о "готовности к войне", сообщает интернет-издание web.de. В конце октября Писториус заявил радиостанции Deutschlandfunk, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, чтобы ей этого не пришлось делать, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно. "Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне... Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание - Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной, однако она не воодушевлена (перспективой) войны", - приводит издание слова Зедера на партийном съезде в Мюнхене. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231031/gaza-1906318523.html

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