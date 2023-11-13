Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/voyna-1909203495.html
В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне
В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне - РИА Новости, 13.11.2023
В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне
Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер раскритиковал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:01
2023-11-13T18:01
в мире
германия
борис писториус
маркус зедер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866866732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9839eb02cad9544d07cf4bc14dcff784.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер раскритиковал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за его слова о "готовности к войне", сообщает интернет-издание web.de. В конце октября Писториус заявил радиостанции Deutschlandfunk, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, чтобы ей этого не пришлось делать, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно. "Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне... Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание - Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной, однако она не воодушевлена (перспективой) войны", - приводит издание слова Зедера на партийном съезде в Мюнхене. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231031/gaza-1906318523.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866866732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51f33322f2cd94820fbee715c7ce892c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус, маркус зедер, нато
В мире, Германия, Борис Писториус, Маркус Зедер, НАТО
В Германии раскритиковали Писториуса из-за слов о готовности к войне

Премьер Баварии назвал метафору Писториуса о готовности к войне неудачной

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер раскритиковал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за его слова о "готовности к войне", сообщает интернет-издание web.de.
В конце октября Писториус заявил радиостанции Deutschlandfunk, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, чтобы ей этого не пришлось делать, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно.
"Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне... Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание - Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной, однако она не воодушевлена (перспективой) войны", - приводит издание слова Зедера на партийном съезде в Мюнхене.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Европе увидели признак начала новой "кровавой" войны
31 октября, 01:59
 
В миреГерманияБорис ПисториусМаркус ЗедерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала