https://ria.ru/20231113/vladivostok-1909042969.html
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества - РИА Новости, 13.11.2023
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества
Свыше 6 тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:59
2023-11-13T05:59
2023-11-13T05:59
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 10.00 (3.00 мск) 13 ноября произошла авария на сетях электроснабжения, в результате которой прекращено предоставление коммунальной услуги более 6 тысячам жителей свыше 30 многоквартирных домов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал собеседник. По его словам, прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению сроков устранения аварии и прав граждан.
https://ria.ru/20231113/gorod-sputnika-1909042797.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
"Около 10.00 (3.00 мск) 13 ноября произошла авария на сетях электроснабжения, в результате которой прекращено предоставление коммунальной услуги более 6 тысячам жителей свыше 30 многоквартирных домов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал собеседник.
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По его словам, прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению сроков устранения аварии и прав граждан.