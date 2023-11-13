https://ria.ru/20231113/vladivostok-1909042969.html

Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества - РИА Новости, 13.11.2023

Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Свыше 6 тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:59

2023-11-13T05:59

2023-11-13T05:59

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 10.00 (3.00 мск) 13 ноября произошла авария на сетях электроснабжения, в результате которой прекращено предоставление коммунальной услуги более 6 тысячам жителей свыше 30 многоквартирных домов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал собеседник. По его словам, прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению сроков устранения аварии и прав граждан.

https://ria.ru/20231113/gorod-sputnika-1909042797.html

владивосток

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владивосток, происшествия