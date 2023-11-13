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Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они диету - РИА Новости, 13.11.2023
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12:28 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/vkontakte-1909105753.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они диету
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они диету - РИА Новости, 13.11.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они диету
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:28
2023-11-13T12:28
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, соблюдают ли они диету. Варианты ответа были: да, лечебную диету; да, для похудения; просто стараюсь есть здоровую еду; нет, ем что хочу.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не придерживаются диеты и едят что хотят. Так проголосовали почти 53%. При этом 32% пользователей ответили, что просто стараются есть здоровую пищу. Около 8% подписчиков соблюдают диету для похудения, и лишь 5% — лечебную.В комментариях пользователи поделились своими способами для похудения. Например, читатель рассказал о том, что с аппетитом ему помогает бороться кофе по утрам.Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они диету

© iStock.com / NataBeneЛосось на пару с овощами
Лосось на пару с овощами - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© iStock.com / NataBene
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, соблюдают ли они диету. Варианты ответа были: да, лечебную диету; да, для похудения; просто стараюсь есть здоровую еду; нет, ем что хочу.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они не придерживаются диеты и едят что хотят. Так проголосовали почти 53%. При этом 32% пользователей ответили, что просто стараются есть здоровую пищу. Около 8% подписчиков соблюдают диету для похудения, и лишь 5% — лечебную.
В комментариях пользователи поделились своими способами для похудения. Например, читатель рассказал о том, что с аппетитом ему помогает бороться кофе по утрам.
Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что каждый второй опрошенный россиянин следит за своим питанием.
 
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