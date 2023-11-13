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Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве - РИА Новости, 13.11.2023
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16:42 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/vinodelie-1909185183.html
Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве
Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве - РИА Новости, 13.11.2023
Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве
Второй российский винодельческий форум (РВФ), в ходе которого были подняты ключевые вопросы развития винодельческой отрасли, и определена стратегия ее... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:42
2023-11-13T16:42
москва
второй российский винодельческий форум
россельхозбанк
виноделие
россия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Второй российский винодельческий форум (РВФ), в ходе которого были подняты ключевые вопросы развития винодельческой отрасли, и определена стратегия ее дальнейшего развития, завершился в Москве, сообщает пресс-служба Росконгресса. "Форум созывается уже второй раз благодаря усилиям Росконгресса и Россельхозбанка. Наша цель – обсудить состояние отрасли, понять, сколь сильно влияют на нас санкции, понять почему важна и может для сделать наука, оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты", – приводятся в сообщении слова председателя правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрия Киселева. Мероприятие вновь объединило виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Основным фокусом деловой программы стало общее желание игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Главной темой пленарной сессии "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" стало определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. Кроме того, участники сессии "Вперед в будущее винодельческой отрасли" обсудили прогнозы развития отечественного виноградарства и виноделия. Центральным событием ее программы стала презентация "Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия", рассчитанной на период до 2050 года, говорится в сообщении. Сессия "Онлайн-продажи российского вина: необходимые и достаточные условия" была посвящена тем возможностям, которые дает один из самых быстрорастущих сегментов российского рынка для российских виноделов, особенно малых, чья продукция пока представлена не на всей территории страны в условиях модели разумного потребления. Были отмечены потенциально широкие возможности ПВЗ в легализации удаленной доставки, а также кейс интеграции возможностей портала Vino.ru, популяризирующего продукцию малых виноделен и сети "ВинЛаб". Сессия "Стандарты нестандартных вин" была посвящена практическим качества вин, концептуально выходящих за рамки ГОСТ, – органических, биодинамических, а также "натуральных", "оранжевых" и "петнатов". А в рамках сессии "Инвестиции в виноделии" обсуждался широкий круг проблем, связанных различными финансовыми аспектами винодельческой отрасли, от инвестиций в питомники, закрывающих собственные потребности виноделен до возможности фьючерсных продаж вина через ПИФы (проект РСХБ). Участники сошлись на необходимости адаптации законодательной базы под современные нужды отрасли, пояснили в пресс-службе. "Российское виноделия растет опережающими темпами, как мы знаем с 2018 года производство вина в нашей стране выросло с 32 дал в 2017 до 60 миллионов дал в 2022. Отрадно видеть, что Российский винодельческий форум стал главной площадкой для консолидации усилий отрасли в ее желании развиваться согласно самым высоким стандартам", - цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антона Кобякова. Центральным событием форума стало выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который отметил повышенное внимание к российскому вину со стороны государства. В своем выступлении министр затронул вопросы развития виноградарства как составной части отрасли, а также отметил важность формирования блока протекционистских мер, необходимых для ее дальнейшего развития, Лекции и семинары серии "Винология" были посвящены самым разнообразным аспектам – от продвижения российских вин в мире до связей виноделия с художественным миром. Тема автохтонных российских сортов винограда была поднята на сессиях "Атлас автохтонных сортов винограда России" и "Simple Group. Будущее российского виноделия – автохтоны?", сообщили в пресс-службе. Там добавили, что также в рамках РВФ прошел "Саммит виноделов Ассоциации Виноградарей и Виноделов России (АВВР)". С работой АВВР была связана и проблематика профессиональной оценки вина, которая обсуждалась в ходе дискуссии "А судьи кто? Винные рейтинги".
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москва, второй российский винодельческий форум, россельхозбанк, виноделие, россия
Москва, второй Российский винодельческий форум, Россельхозбанк, Виноделие, Россия

Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПленарное заседание "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве
Пленарное заседание Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Второй российский винодельческий форум (РВФ), в ходе которого были подняты ключевые вопросы развития винодельческой отрасли, и определена стратегия ее дальнейшего развития, завершился в Москве, сообщает пресс-служба Росконгресса.
"Форум созывается уже второй раз благодаря усилиям Росконгресса и Россельхозбанка. Наша цель – обсудить состояние отрасли, понять, сколь сильно влияют на нас санкции, понять почему важна и может для сделать наука, оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты", – приводятся в сообщении слова председателя правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрия Киселева.
Мероприятие вновь объединило виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Основным фокусом деловой программы стало общее желание игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Главной темой пленарной сессии "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" стало определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности.
Кроме того, участники сессии "Вперед в будущее винодельческой отрасли" обсудили прогнозы развития отечественного виноградарства и виноделия. Центральным событием ее программы стала презентация "Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия", рассчитанной на период до 2050 года, говорится в сообщении.
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Сессия "Онлайн-продажи российского вина: необходимые и достаточные условия" была посвящена тем возможностям, которые дает один из самых быстрорастущих сегментов российского рынка для российских виноделов, особенно малых, чья продукция пока представлена не на всей территории страны в условиях модели разумного потребления. Были отмечены потенциально широкие возможности ПВЗ в легализации удаленной доставки, а также кейс интеграции возможностей портала Vino.ru, популяризирующего продукцию малых виноделен и сети "ВинЛаб".
Сессия "Стандарты нестандартных вин" была посвящена практическим качества вин, концептуально выходящих за рамки ГОСТ, – органических, биодинамических, а также "натуральных", "оранжевых" и "петнатов". А в рамках сессии "Инвестиции в виноделии" обсуждался широкий круг проблем, связанных различными финансовыми аспектами винодельческой отрасли, от инвестиций в питомники, закрывающих собственные потребности виноделен до возможности фьючерсных продаж вина через ПИФы (проект РСХБ). Участники сошлись на необходимости адаптации законодательной базы под современные нужды отрасли, пояснили в пресс-службе.
"Российское виноделия растет опережающими темпами, как мы знаем с 2018 года производство вина в нашей стране выросло с 32 дал в 2017 до 60 миллионов дал в 2022. Отрадно видеть, что Российский винодельческий форум стал главной площадкой для консолидации усилий отрасли в ее желании развиваться согласно самым высоким стандартам", - цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антона Кобякова.
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Центральным событием форума стало выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который отметил повышенное внимание к российскому вину со стороны государства. В своем выступлении министр затронул вопросы развития виноградарства как составной части отрасли, а также отметил важность формирования блока протекционистских мер, необходимых для ее дальнейшего развития,
Лекции и семинары серии "Винология" были посвящены самым разнообразным аспектам – от продвижения российских вин в мире до связей виноделия с художественным миром. Тема автохтонных российских сортов винограда была поднята на сессиях "Атлас автохтонных сортов винограда России" и "Simple Group. Будущее российского виноделия – автохтоны?", сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что также в рамках РВФ прошел "Саммит виноделов Ассоциации Виноградарей и Виноделов России (АВВР)". С работой АВВР была связана и проблематика профессиональной оценки вина, которая обсуждалась в ходе дискуссии "А судьи кто? Винные рейтинги".
 
Москвавторой Российский винодельческий форумРоссельхозбанкВиноделиеРоссия
 
 
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