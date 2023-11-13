https://ria.ru/20231113/vinodelie-1909185183.html

Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве

Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве - РИА Новости, 13.11.2023

Ключевые вопросы винодельческой отрасли обсудили в ходе форума в Москве

Второй российский винодельческий форум (РВФ), в ходе которого были подняты ключевые вопросы развития винодельческой отрасли, и определена стратегия ее... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:42

2023-11-13T16:42

2023-11-13T16:42

москва

второй российский винодельческий форум

россельхозбанк

виноделие

россия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Второй российский винодельческий форум (РВФ), в ходе которого были подняты ключевые вопросы развития винодельческой отрасли, и определена стратегия ее дальнейшего развития, завершился в Москве, сообщает пресс-служба Росконгресса. "Форум созывается уже второй раз благодаря усилиям Росконгресса и Россельхозбанка. Наша цель – обсудить состояние отрасли, понять, сколь сильно влияют на нас санкции, понять почему важна и может для сделать наука, оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты", – приводятся в сообщении слова председателя правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрия Киселева. Мероприятие вновь объединило виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Основным фокусом деловой программы стало общее желание игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Главной темой пленарной сессии "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" стало определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. Кроме того, участники сессии "Вперед в будущее винодельческой отрасли" обсудили прогнозы развития отечественного виноградарства и виноделия. Центральным событием ее программы стала презентация "Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия", рассчитанной на период до 2050 года, говорится в сообщении. Сессия "Онлайн-продажи российского вина: необходимые и достаточные условия" была посвящена тем возможностям, которые дает один из самых быстрорастущих сегментов российского рынка для российских виноделов, особенно малых, чья продукция пока представлена не на всей территории страны в условиях модели разумного потребления. Были отмечены потенциально широкие возможности ПВЗ в легализации удаленной доставки, а также кейс интеграции возможностей портала Vino.ru, популяризирующего продукцию малых виноделен и сети "ВинЛаб". Сессия "Стандарты нестандартных вин" была посвящена практическим качества вин, концептуально выходящих за рамки ГОСТ, – органических, биодинамических, а также "натуральных", "оранжевых" и "петнатов". А в рамках сессии "Инвестиции в виноделии" обсуждался широкий круг проблем, связанных различными финансовыми аспектами винодельческой отрасли, от инвестиций в питомники, закрывающих собственные потребности виноделен до возможности фьючерсных продаж вина через ПИФы (проект РСХБ). Участники сошлись на необходимости адаптации законодательной базы под современные нужды отрасли, пояснили в пресс-службе. "Российское виноделия растет опережающими темпами, как мы знаем с 2018 года производство вина в нашей стране выросло с 32 дал в 2017 до 60 миллионов дал в 2022. Отрадно видеть, что Российский винодельческий форум стал главной площадкой для консолидации усилий отрасли в ее желании развиваться согласно самым высоким стандартам", - цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антона Кобякова. Центральным событием форума стало выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который отметил повышенное внимание к российскому вину со стороны государства. В своем выступлении министр затронул вопросы развития виноградарства как составной части отрасли, а также отметил важность формирования блока протекционистских мер, необходимых для ее дальнейшего развития, Лекции и семинары серии "Винология" были посвящены самым разнообразным аспектам – от продвижения российских вин в мире до связей виноделия с художественным миром. Тема автохтонных российских сортов винограда была поднята на сессиях "Атлас автохтонных сортов винограда России" и "Simple Group. Будущее российского виноделия – автохтоны?", сообщили в пресс-службе. Там добавили, что также в рамках РВФ прошел "Саммит виноделов Ассоциации Виноградарей и Виноделов России (АВВР)". С работой АВВР была связана и проблематика профессиональной оценки вина, которая обсуждалась в ходе дискуссии "А судьи кто? Винные рейтинги".

https://ria.ru/20231111/vinodelie-1908772307.html

https://ria.ru/20231110/vinogradniki-1908676764.html

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москва, второй российский винодельческий форум, россельхозбанк, виноделие, россия