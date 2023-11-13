Рейтинг@Mail.ru
Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/viktorina-1909001468.html
Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности
Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности - РИА Новости, 13.11.2023
Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности
Интернет-пользователи до 17 ноября могут принять участие в виртуальной викторине о промышленности столицы, ее запустил проект "Открой#Моспром", сообщил министр... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:13
2023-11-13T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f4d6b01854ef9dda0c94bf40daec440.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Интернет-пользователи до 17 ноября могут принять участие в виртуальной викторине о промышленности столицы, ее запустил проект "Открой#Моспром", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский."Онлайн-викторины, которые посвящены промышленным предприятиям города, — одно из популярных направлений проекта “Открой#Моспром”. В течение года мы организовали 3 такие игры, в которых приняли участие 6 тыс. человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что участники викторины должны будут ответить на разнообразные вопросы: про основной химический элемент, которы присутствует в зубной пасте производителя косметики из Москвы; про станцию столичного метро, которая созвучна с товарами городского предприятия и пр.Генератор случайных чисел поможет определить победителей онлайн-викторины из тех, кто верно ответит на 7 и более вопросов. Их имена опубликуют 20 ноября на сайте проекта "Открой#Моспром".Ранее Овчинский сообщил, что с 1 по 24 ноября в столице проходит восьмой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром". В течение пяти лет работы данного проекта было организовано свыше 2000 экскурсий по предприятиям города.
https://ria.ru/20231026/ekskursiya-1905304526.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7efb14c48bb61fd3c1a688d49ca213f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Владислав Овчинский

Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности

© Фото : пресс-служба ДИППВикторина о промышленности столицы
Викторина о промышленности столицы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Викторина о промышленности столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Интернет-пользователи до 17 ноября могут принять участие в виртуальной викторине о промышленности столицы, ее запустил проект "Открой#Моспром", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
«
"Онлайн-викторины, которые посвящены промышленным предприятиям города, — одно из популярных направлений проекта “Открой#Моспром”. В течение года мы организовали 3 такие игры, в которых приняли участие 6 тыс. человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
Экскурсии проекта "Открой#Моспром" стартуют с 1 ноября
26 октября, 10:13
Там отметили, что участники викторины должны будут ответить на разнообразные вопросы: про основной химический элемент, которы присутствует в зубной пасте производителя косметики из Москвы; про станцию столичного метро, которая созвучна с товарами городского предприятия и пр.
Генератор случайных чисел поможет определить победителей онлайн-викторины из тех, кто верно ответит на 7 и более вопросов. Их имена опубликуют 20 ноября на сайте проекта "Открой#Моспром".
Ранее Овчинский сообщил, что с 1 по 24 ноября в столице проходит восьмой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром". В течение пяти лет работы данного проекта было организовано свыше 2000 экскурсий по предприятиям города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала