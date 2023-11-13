https://ria.ru/20231113/viktorina-1909001468.html

Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности

Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности - РИА Новости, 13.11.2023

Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности

Интернет-пользователи до 17 ноября могут принять участие в виртуальной викторине о промышленности столицы, ее запустил проект "Открой#Моспром", сообщил министр... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:13

2023-11-13T10:13

2023-11-13T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Интернет-пользователи до 17 ноября могут принять участие в виртуальной викторине о промышленности столицы, ее запустил проект "Открой#Моспром", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский."Онлайн-викторины, которые посвящены промышленным предприятиям города, — одно из популярных направлений проекта “Открой#Моспром”. В течение года мы организовали 3 такие игры, в которых приняли участие 6 тыс. человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что участники викторины должны будут ответить на разнообразные вопросы: про основной химический элемент, которы присутствует в зубной пасте производителя косметики из Москвы; про станцию столичного метро, которая созвучна с товарами городского предприятия и пр.Генератор случайных чисел поможет определить победителей онлайн-викторины из тех, кто верно ответит на 7 и более вопросов. Их имена опубликуют 20 ноября на сайте проекта "Открой#Моспром".Ранее Овчинский сообщил, что с 1 по 24 ноября в столице проходит восьмой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром". В течение пяти лет работы данного проекта было организовано свыше 2000 экскурсий по предприятиям города.

https://ria.ru/20231026/ekskursiya-1905304526.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, владислав овчинский