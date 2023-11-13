Стартовала виртуальная викторина, посвященная московской промышленности
© Фото : пресс-служба ДИППВикторина о промышленности столицы
© Фото : пресс-служба ДИПП
Викторина о промышленности столицы
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Интернет-пользователи до 17 ноября могут принять участие в виртуальной викторине о промышленности столицы, ее запустил проект "Открой#Моспром", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
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"Онлайн-викторины, которые посвящены промышленным предприятиям города, — одно из популярных направлений проекта “Открой#Моспром”. В течение года мы организовали 3 такие игры, в которых приняли участие 6 тыс. человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что участники викторины должны будут ответить на разнообразные вопросы: про основной химический элемент, которы присутствует в зубной пасте производителя косметики из Москвы; про станцию столичного метро, которая созвучна с товарами городского предприятия и пр.
Генератор случайных чисел поможет определить победителей онлайн-викторины из тех, кто верно ответит на 7 и более вопросов. Их имена опубликуют 20 ноября на сайте проекта "Открой#Моспром".
Ранее Овчинский сообщил, что с 1 по 24 ноября в столице проходит восьмой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром". В течение пяти лет работы данного проекта было организовано свыше 2000 экскурсий по предприятиям города.