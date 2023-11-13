https://ria.ru/20231113/velikobritaniya-1909110824.html

Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД

Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД - РИА Новости, 13.11.2023

Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:47

2023-11-13T12:47

2023-11-13T13:02

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риши сунак

дэвид кэмерон

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph.Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Кэмерон назначается новым министром иностранных дел", - говорится в сообщении издания.Офис премьера Британии сообщил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД."Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, риши сунак, дэвид кэмерон