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Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД - РИА Новости, 13.11.2023
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12:47 13.11.2023 (обновлено: 13:02 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/velikobritaniya-1909110824.html
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:47
2023-11-13T13:02
в мире
великобритания
риши сунак
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph.Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Кэмерон назначается новым министром иностранных дел", - говорится в сообщении издания.Офис премьера Британии сообщил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД."Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.
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в мире, великобритания, риши сунак, дэвид кэмерон
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Дэвид Кэмерон
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД

Бывший премьер Дэвид Кэмерон стал новым главой МИД Великобритании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph.
Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман.
"Кэмерон назначается новым министром иностранных дел", - говорится в сообщении издания.
Офис премьера Британии сообщил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД.
"Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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