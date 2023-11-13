https://ria.ru/20231113/velikobritaniya-1909110824.html
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:47
2023-11-13T12:47
2023-11-13T13:02
в мире
великобритания
риши сунак
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph.Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Кэмерон назначается новым министром иностранных дел", - говорится в сообщении издания.Офис премьера Британии сообщил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД."Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.
https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак, дэвид кэмерон
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Дэвид Кэмерон
Экс-премьер Британии Кэмерон стал новым главой МИД
Бывший премьер Дэвид Кэмерон стал новым главой МИД Великобритании