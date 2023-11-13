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Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи яблок, картофеля и масличных - РИА Новости, 13.11.2023
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Липецкая область
 
17:27 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/urozhay-1909195319.html
Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи яблок, картофеля и масличных
Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи яблок, картофеля и масличных - РИА Новости, 13.11.2023
Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи яблок, картофеля и масличных
Уборочная кампания в Липецкой области еще не закончена, а аграрии региона уже сейчас заявляют о рекордном урожае яблок, масличных культур и картофеля, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:27
2023-11-13T17:27
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области еще не закончена, а аграрии региона уже сейчас заявляют о рекордном урожае яблок, масличных культур и картофеля, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что на сегодняшний день садоводы области собрали почти 79 тысяч тонн яблок. Это рекордный для области показатель. В хранилища заложено 45 тысяч тонн. Небывалый урожай и ожидается по масличным культурам. Уже собрано более 850 тысяч тонн подсолнечника, рапса, сои и других культур. По сообщению Артамонова, липецкие аграрии намерены достичь показателя в один миллион тонн. Вместе с этим хорошие результаты достигаются по производству растительного масла — будет произведено более 500 тысяч тонн. Показатели по картофелю на начало ноября составляют 209 тысяч тонн, что на девять тысяч тонн больше, чем за многие годы ранее. "Это хорошие результаты, достигнуть которые удалось во многом благодаря грамотному управлению, внедрению передовых разработок, использованию высокотехнологичных трудовых ресурсов и очень ответственному отношению к своим обязанностям аграриев", — подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи яблок, картофеля и масличных

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области еще не закончена, а аграрии региона уже сейчас заявляют о рекордном урожае яблок, масличных культур и картофеля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день садоводы области собрали почти 79 тысяч тонн яблок. Это рекордный для области показатель. В хранилища заложено 45 тысяч тонн. Небывалый урожай и ожидается по масличным культурам. Уже собрано более 850 тысяч тонн подсолнечника, рапса, сои и других культур.
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По сообщению Артамонова, липецкие аграрии намерены достичь показателя в один миллион тонн. Вместе с этим хорошие результаты достигаются по производству растительного масла — будет произведено более 500 тысяч тонн.
Показатели по картофелю на начало ноября составляют 209 тысяч тонн, что на девять тысяч тонн больше, чем за многие годы ранее.
"Это хорошие результаты, достигнуть которые удалось во многом благодаря грамотному управлению, внедрению передовых разработок, использованию высокотехнологичных трудовых ресурсов и очень ответственному отношению к своим обязанностям аграриев", — подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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