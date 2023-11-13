ЕС может перенаправлять на Украину оружие для третьих стран, заявил Боррель
Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
© AP Photo / Efrem LukatskyЖозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что страны ЕС могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для экспорта в другие страны.
"Надо учитывать, что Европа экспортирует значительную часть своей продукции в третьи страны. Один из вариантов заключается в том, чтобы в приоритетном порядке направить этот экспорт на Украину", - сказал Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос о сложностях с реализацией плана по поставкам на Украину миллиона боеприпасов до конца текущего года.
По его словам, на первом этапе страны ЕС поставили 300 тысяч снарядов Украине из тех, которые были в наличии на складах. "Сейчас идет поставка с линий производства", - сказал глава дипломатии ЕС. По его словам, в среднесрочной перспективе ЕС хочет значительно повысить производство боеприпасов для поставок Украине.
В то же время, он заявил, что ЕС по-прежнему хочет достичь цели по направлению миллиона боеприпасов Украине. "Это остается нашей целью… Но все зависит от скорости производства", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.