Рейтинг@Mail.ru
ЕС может перенаправлять на Украину оружие для третьих стран, заявил Боррель - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909233523.html
ЕС может перенаправлять на Украину оружие для третьих стран, заявил Боррель
ЕС может перенаправлять на Украину оружие для третьих стран, заявил Боррель - РИА Новости, 13.11.2023
ЕС может перенаправлять на Украину оружие для третьих стран, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что страны ЕС могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:58
2023-11-13T19:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
жозеп боррель
сергей лавров
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что страны ЕС могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для экспорта в другие страны. "Надо учитывать, что Европа экспортирует значительную часть своей продукции в третьи страны. Один из вариантов заключается в том, чтобы в приоритетном порядке направить этот экспорт на Украину", - сказал Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос о сложностях с реализацией плана по поставкам на Украину миллиона боеприпасов до конца текущего года. По его словам, на первом этапе страны ЕС поставили 300 тысяч снарядов Украине из тех, которые были в наличии на складах. "Сейчас идет поставка с линий производства", - сказал глава дипломатии ЕС. По его словам, в среднесрочной перспективе ЕС хочет значительно повысить производство боеприпасов для поставок Украине. В то же время, он заявил, что ЕС по-прежнему хочет достичь цели по направлению миллиона боеприпасов Украине. "Это остается нашей целью… Но все зависит от скорости производства", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
ЕС может перенаправлять на Украину оружие для третьих стран, заявил Боррель

Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран

© AP Photo / Efrem LukatskyЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что страны ЕС могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для экспорта в другие страны.
"Надо учитывать, что Европа экспортирует значительную часть своей продукции в третьи страны. Один из вариантов заключается в том, чтобы в приоритетном порядке направить этот экспорт на Украину", - сказал Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос о сложностях с реализацией плана по поставкам на Украину миллиона боеприпасов до конца текущего года.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
По его словам, на первом этапе страны ЕС поставили 300 тысяч снарядов Украине из тех, которые были в наличии на складах. "Сейчас идет поставка с линий производства", - сказал глава дипломатии ЕС. По его словам, в среднесрочной перспективе ЕС хочет значительно повысить производство боеприпасов для поставок Украине.
В то же время, он заявил, что ЕС по-прежнему хочет достичь цели по направлению миллиона боеприпасов Украине. "Это остается нашей целью… Но все зависит от скорости производства", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Европа "готовится к земле"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаЖозеп БоррельСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала