Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине
Кулеба надеется, что ЕС вложит 20 миллиардов евро в создание спецфонда для Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов в июле сообщало, что ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро.
"Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов", - сказал Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС, его слова приводит сайт МИД Украины.
По информации внешнеполитического ведомства, Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь для Украины, а также сократить время ее доставки. "В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях. Глава МИД отдельно отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия и предоставления соответствующих боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Кроме того, Кулеба призвал европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны ЕС уже достиг небывалого уровня в 27 миллиардов евро.