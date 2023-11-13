Рейтинг@Mail.ru
Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909195750.html
Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине
Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:28
2023-11-13T17:28
в мире
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Издание Politico со ссылкой на дипломатов в июле сообщало, что ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро. "Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов", - сказал Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС, его слова приводит сайт МИД Украины. По информации внешнеполитического ведомства, Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь для Украины, а также сократить время ее доставки. "В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях. Глава МИД отдельно отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия и предоставления соответствующих боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Кроме того, Кулеба призвал европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны ЕС уже достиг небывалого уровня в 27 миллиардов евро.
https://ria.ru/20231111/20_milliardov-1908800637.html
https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине

Кулеба надеется, что ЕС вложит 20 миллиардов евро в создание спецфонда для Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов в июле сообщало, что ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
СМИ: ФРГ и другие страны ЕС не хотят выделять Киеву военную помощь
11 ноября, 02:43
"Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов", - сказал Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС, его слова приводит сайт МИД Украины.
По информации внешнеполитического ведомства, Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь для Украины, а также сократить время ее доставки. "В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях. Глава МИД отдельно отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия и предоставления соответствующих боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Кроме того, Кулеба призвал европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны ЕС уже достиг небывалого уровня в 27 миллиардов евро.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар
8 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала