https://ria.ru/20231113/ukraina-1909195750.html

Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине

Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2023

Кулеба выразил надежду на создание спецфонда ЕС в помощь Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:28

2023-11-13T17:28

2023-11-13T17:28

в мире

украина

дмитрий кулеба

евросоюз

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Издание Politico со ссылкой на дипломатов в июле сообщало, что ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро. "Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов", - сказал Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС, его слова приводит сайт МИД Украины. По информации внешнеполитического ведомства, Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь для Украины, а также сократить время ее доставки. "В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях. Глава МИД отдельно отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия и предоставления соответствующих боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Кроме того, Кулеба призвал европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны ЕС уже достиг небывалого уровня в 27 миллиардов евро.

https://ria.ru/20231111/20_milliardov-1908800637.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз