МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские заявления Запада о скорой победе Украины, этого не произошло, страна погружается в хаос, пишет Do Rzeczy."Куда делись все эти эксперты, которые непрерывно пророчествовали (о проигрыше России. — Прим. ред.) еще несколько месяцев назад?" — задался вопросом автор статьи.Сейчас же реальность такова, что, несмотря на сотни миллиардов долларов и евро от стран Запада, контрнаступление Украины провалилось, говорится в публикации.В подтверждение своей позиции автор напоминает, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что конфликт зашел в тупик, а рассуждения о возможности захвата Крыма были беспочвенными. Более того, в киевском руководстве назревает раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами, напоминает издание.Помимо внутренних проблем, которые переживает Киев, мировое внимание перетянул на себя Ближний Восток, продолжает автор. Наконец, сами американцы устали поддерживать Зеленского, о чем свидетельствует рост популярности главного оппонента политики Джо Байдена Дональда Трампа, говорится в материале.Еще в марте-апреле 2022 года можно было заключить выгодное для Киева перемирие, однако США и Великобритания уговорили Украину продолжать конфликт, обещая сокрушить Россию, указывается в статье. Сегодня видно, насколько это была роковая ошибка: страна может потерять часть своей территории и погрузиться в хаос, резюмирует автор.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

