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Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину - РИА Новости, 13.11.2023
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13:11 13.11.2023 (обновлено: 15:53 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html
Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину
Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину - РИА Новости, 13.11.2023
Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину
Несмотря на пропагандистские заявления Запада о скорой победе Украины, этого не произошло, страна погружается в хаос, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:11
2023-11-13T15:53
украина
россия
киев
владимир зеленский
валерий залужный
джо байден
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские заявления Запада о скорой победе Украины, этого не произошло, страна погружается в хаос, пишет Do Rzeczy."Куда делись все эти эксперты, которые непрерывно пророчествовали (о проигрыше России. — Прим. ред.) еще несколько месяцев назад?" — задался вопросом автор статьи.Сейчас же реальность такова, что, несмотря на сотни миллиардов долларов и евро от стран Запада, контрнаступление Украины провалилось, говорится в публикации.В подтверждение своей позиции автор напоминает, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что конфликт зашел в тупик, а рассуждения о возможности захвата Крыма были беспочвенными. Более того, в киевском руководстве назревает раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами, напоминает издание.Помимо внутренних проблем, которые переживает Киев, мировое внимание перетянул на себя Ближний Восток, продолжает автор. Наконец, сами американцы устали поддерживать Зеленского, о чем свидетельствует рост популярности главного оппонента политики Джо Байдена Дональда Трампа, говорится в материале.Еще в марте-апреле 2022 года можно было заключить выгодное для Киева перемирие, однако США и Великобритания уговорили Украину продолжать конфликт, обещая сокрушить Россию, указывается в статье. Сегодня видно, насколько это была роковая ошибка: страна может потерять часть своей территории и погрузиться в хаос, резюмирует автор.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898401721.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897946304.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Джо Байден
Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину

DR: провал контрнаступления грозит Украине хаосом

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские заявления Запада о скорой победе Украины, этого не произошло, страна погружается в хаос, пишет Do Rzeczy.
"Куда делись все эти эксперты, которые непрерывно пророчествовали (о проигрыше России. — Прим. ред.) еще несколько месяцев назад?" — задался вопросом автор статьи.
Сейчас же реальность такова, что, несмотря на сотни миллиардов долларов и евро от стран Запада, контрнаступление Украины провалилось, говорится в публикации.
В подтверждение своей позиции автор напоминает, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что конфликт зашел в тупик, а рассуждения о возможности захвата Крыма были беспочвенными. Более того, в киевском руководстве назревает раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами, напоминает издание.
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Помимо внутренних проблем, которые переживает Киев, мировое внимание перетянул на себя Ближний Восток, продолжает автор. Наконец, сами американцы устали поддерживать Зеленского, о чем свидетельствует рост популярности главного оппонента политики Джо Байдена Дональда Трампа, говорится в материале.
Еще в марте-апреле 2022 года можно было заключить выгодное для Киева перемирие, однако США и Великобритания уговорили Украину продолжать конфликт, обещая сокрушить Россию, указывается в статье. Сегодня видно, насколько это была роковая ошибка: страна может потерять часть своей территории и погрузиться в хаос, резюмирует автор.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДжо Байден
 
 
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