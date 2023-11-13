https://ria.ru/20231113/ukraina-1909085770.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:16
2023-11-13T11:16
2023-11-13T11:18
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (10.42 мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, затем (11.02 мск) - в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Николаевская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Николаевской и Кировоградской областях