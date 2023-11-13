https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html

В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад

В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад - РИА Новости, 13.11.2023

В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад

Правоохранители поймали мужчину, обвиняемого в убийстве в 1994 году, скрывшегося от следствия и работавшего в горах пастухом, рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:10

2023-11-13T17:10

2023-11-13T17:11

происшествия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители поймали мужчину, обвиняемого в убийстве в 1994 году, скрывшегося от следствия и работавшего в горах пастухом, рассказала РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской республики предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1994 году", - сказала она. По словам Врадий, после убийства жителя Солнечногорска в сентябре 1994 года фигурант был объявлен в розыск. Спустя 29 лет местонахождение мужчины было установлено, выяснилось, что он долгие годы жил в горах, работая пастухом. "Причастность обвиняемого к убийству подтверждается результатами осмотра места его жительства в 1994 году, где были обнаружены вещи потерпевшего, а также показаниями свидетелей, которые сообщили, что видели, как мужчина выходил из подъезда в день убийства и что на его вещах были капли крови", - добавила Врадий. Как уточнила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, между двумя мужчинами при распитии спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого один нанес другому не менее девяти колото-резаных ранений ножом в область груди, шеи и конечностей. "Разыскиваемый скрывался на территории различных регионов России, вел скрытный образ жизни и официально нигде не работал… Задержали его в одном из магазинов города Нальчик", - добавила она.

https://ria.ru/20231004/mvd-1900431527.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

нальчик

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), нальчик