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В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад - РИА Новости, 13.11.2023
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17:10 13.11.2023 (обновлено: 17:11 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html
В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад
В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад - РИА Новости, 13.11.2023
В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад
Правоохранители поймали мужчину, обвиняемого в убийстве в 1994 году, скрывшегося от следствия и работавшего в горах пастухом, рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:10
2023-11-13T17:11
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители поймали мужчину, обвиняемого в убийстве в 1994 году, скрывшегося от следствия и работавшего в горах пастухом, рассказала РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской республики предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1994 году", - сказала она. По словам Врадий, после убийства жителя Солнечногорска в сентябре 1994 года фигурант был объявлен в розыск. Спустя 29 лет местонахождение мужчины было установлено, выяснилось, что он долгие годы жил в горах, работая пастухом. "Причастность обвиняемого к убийству подтверждается результатами осмотра места его жительства в 1994 году, где были обнаружены вещи потерпевшего, а также показаниями свидетелей, которые сообщили, что видели, как мужчина выходил из подъезда в день убийства и что на его вещах были капли крови", - добавила Врадий. Как уточнила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, между двумя мужчинами при распитии спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого один нанес другому не менее девяти колото-резаных ранений ножом в область груди, шеи и конечностей. "Разыскиваемый скрывался на территории различных регионов России, вел скрытный образ жизни и официально нигде не работал… Задержали его в одном из магазинов города Нальчик", - добавила она.
https://ria.ru/20231004/mvd-1900431527.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
нальчик
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), нальчик
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Следственный комитет России (СК РФ), Нальчик
В Подмосковье раскрыли убийство, совершенное почти 30 лет назад

Убийца собутыльника в Подмосковье стал пастухом и 29 лет скрывался от следствия

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители поймали мужчину, обвиняемого в убийстве в 1994 году, скрывшегося от следствия и работавшего в горах пастухом, рассказала РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«
"Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской республики предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1994 году", - сказала она.
По словам Врадий, после убийства жителя Солнечногорска в сентябре 1994 года фигурант был объявлен в розыск. Спустя 29 лет местонахождение мужчины было установлено, выяснилось, что он долгие годы жил в горах, работая пастухом.
"Причастность обвиняемого к убийству подтверждается результатами осмотра места его жительства в 1994 году, где были обнаружены вещи потерпевшего, а также показаниями свидетелей, которые сообщили, что видели, как мужчина выходил из подъезда в день убийства и что на его вещах были капли крови", - добавила Врадий.
Как уточнила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, между двумя мужчинами при распитии спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого один нанес другому не менее девяти колото-резаных ранений ножом в область груди, шеи и конечностей.
"Разыскиваемый скрывался на территории различных регионов России, вел скрытный образ жизни и официально нигде не работал… Задержали его в одном из магазинов города Нальчик", - добавила она.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскСледственный комитет России (СК РФ)Нальчик
 
 
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