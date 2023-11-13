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Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году - РИА Новости, 13.11.2023
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06:39 13.11.2023 (обновлено: 07:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/turifrma-1909044831.html
Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году
Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году - РИА Новости, 13.11.2023
Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году
Петропавловск-Камчатский суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, чьи туристы погибли при восхождении на Ключевской вулкан в сентябре... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:39
2023-11-13T07:29
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, чьи туристы погибли при восхождении на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, к четырем годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.Подсудимый обвинялся по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц"). "С учетом позиции гособвинителя суд назначил Андрею Степанову наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Денисюк.Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Уголовное дело рассматривалось Петропавловск-Камчатским городским судом в особом порядке уголовного судопроизводства в связи с признанием подсудимым вины. В своем последнем слове Андрей Степанов раскаялся в том, что провел тур, и попросил прощения у потерпевших.Установлено, что Степанов по объявлению набрал группу туристов на восхождение на вулкан Ключевской в сентябре 2022 года. С марта по август прошлого года десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев, отозвавшись на предложение, заключили с турфирмой договор и перечислили за оказание услуг в общей сложности около одного миллиона рублей.Далее туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились, а после прошли инструктаж с нанятыми Степановым сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко.Поход на вулкан начался 30 августа 2022 года без разрешения на посещение природного парка "Вулканы Камчатки". Третьего сентября на высоте 4 тысячи метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Ивана Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь. Андрей Мищенко и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тысячи метров и сорвались с ледового склона. В результате один человек погиб от травм, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести и не смогли самостоятельно передвигаться. Впоследствии Мищенко и его спутники от переохлаждения до прибытия помощи спасателей. Алабугин и двое других путешественников были эвакуированы.В отношении Алабугина также возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html
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петропавловск-камчатский
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россия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году

Главу камчатской турфирмы приговорили к четырем годам колонии за гибель туристов

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, чьи туристы погибли при восхождении на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, к четырем годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.
Подсудимый обвинялся по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц"). "С учетом позиции гособвинителя суд назначил Андрею Степанову наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Денисюк.
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Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Уголовное дело рассматривалось Петропавловск-Камчатским городским судом в особом порядке уголовного судопроизводства в связи с признанием подсудимым вины. В своем последнем слове Андрей Степанов раскаялся в том, что провел тур, и попросил прощения у потерпевших.
Установлено, что Степанов по объявлению набрал группу туристов на восхождение на вулкан Ключевской в сентябре 2022 года. С марта по август прошлого года десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев, отозвавшись на предложение, заключили с турфирмой договор и перечислили за оказание услуг в общей сложности около одного миллиона рублей.
Далее туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились, а после прошли инструктаж с нанятыми Степановым сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко.
Поход на вулкан начался 30 августа 2022 года без разрешения на посещение природного парка "Вулканы Камчатки". Третьего сентября на высоте 4 тысячи метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Ивана Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь. Андрей Мищенко и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тысячи метров и сорвались с ледового склона. В результате один человек погиб от травм, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести и не смогли самостоятельно передвигаться. Впоследствии Мищенко и его спутники от переохлаждения до прибытия помощи спасателей. Алабугин и двое других путешественников были эвакуированы.
В отношении Алабугина также возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.
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РоссияПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
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