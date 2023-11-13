https://ria.ru/20231113/turifrma-1909044831.html

Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году

Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году - РИА Новости, 13.11.2023

Директору камчатской турфирмы вынесли приговор за гибель людей в 2022 году

Петропавловск-Камчатский суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, чьи туристы погибли при восхождении на Ключевской вулкан в сентябре... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:39

2023-11-13T06:39

2023-11-13T07:29

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, чьи туристы погибли при восхождении на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, к четырем годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.Подсудимый обвинялся по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц"). "С учетом позиции гособвинителя суд назначил Андрею Степанову наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила Денисюк.Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Уголовное дело рассматривалось Петропавловск-Камчатским городским судом в особом порядке уголовного судопроизводства в связи с признанием подсудимым вины. В своем последнем слове Андрей Степанов раскаялся в том, что провел тур, и попросил прощения у потерпевших.Установлено, что Степанов по объявлению набрал группу туристов на восхождение на вулкан Ключевской в сентябре 2022 года. С марта по август прошлого года десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев, отозвавшись на предложение, заключили с турфирмой договор и перечислили за оказание услуг в общей сложности около одного миллиона рублей.Далее туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились, а после прошли инструктаж с нанятыми Степановым сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко.Поход на вулкан начался 30 августа 2022 года без разрешения на посещение природного парка "Вулканы Камчатки". Третьего сентября на высоте 4 тысячи метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Ивана Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь. Андрей Мищенко и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тысячи метров и сорвались с ледового склона. В результате один человек погиб от травм, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести и не смогли самостоятельно передвигаться. Впоследствии Мищенко и его спутники от переохлаждения до прибытия помощи спасателей. Алабугин и двое других путешественников были эвакуированы.В отношении Алабугина также возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html

https://ria.ru/20231024/khalatnost-1905029066.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, петропавловск-камчатский, камчатский край