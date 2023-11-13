https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html

Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели

Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели - РИА Новости, 13.11.2023

Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели

В топ-3 исследования от "СберСтрахования жизни", посвященного главным жизненным приоритетам россиян, вошли финансовое благополучие, счастливая семья и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:20

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2023-11-13T13:34

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МОСКВА, 13 ноя – пресс-служба ООО СК "Сбербанк страхования жизни". В топ-3 исследования от "СберСтрахования жизни", посвященного главным жизненным приоритетам россиян, вошли финансовое благополучие, счастливая семья и путешествия. У большинства россиян есть жизненная цель, и не одна. Самая главная — финансовое благополучие (57%), выяснили специалисты. На втором месте — создание и сохранение счастливой семьи (48%), а на третьем — путешествия по миру (36%). Список жизненных целей продолжили желания о покупке недвижимости (35%), успешной карьере (23%), собственном бизнесе (20%) и переезде в другой город (18%), намерения потратить много денег на благотворительность или даже основать благотворительный фонд (7%), получить признание и стать известным человеком (6%), выиграть в каком-нибудь конкурсе (4%), пробежать марафон (2%) и достичь успеха в спорте (1%). Что касается возрастных отличий, то финансовое благополучие в приоритете у участников опроса старше 40 лет. Более молодые респонденты, в первую очередь, хотят построить семью. Так, создание семьи выбрали 64% респондентов в возрасте от 30 до 40 лет и 57% в возрасте от 18 до 29 лет. За финансовое благополучие проголосовали 62% опрошенных от 40 до 49 лет и 52% старше 50 лет. Интересно, что у участников опроса старше 50 лет на втором месте в списке целей стоят путешествия (35%), а на третьем месте — сохранение семьи (33%). У опрошенных до 30 лет в тройку целей, помимо создания семьи (57%) и финансового благополучия (53%), входит стремление построить успешную карьеру (41%). Цели мужчин и женщин отличаются незначительно. Например, желание открыть бизнес более свойственно мужчинам, чем женщинам. Однако достижение финансового благополучия чаще выбирают женщины. Также среди женщин больше респондентов, которые хотят путешествовать. "Как показало наше исследование, жизненные цели имеют 79% россиян, и различаются они в зависимости от поколения и пола. У большинства есть запрос, связанный с финансовой составляющей, а для воплощения этих желаний важно повышать свою финансовую грамотность. Сервисов, которые помогают определиться со своими желаниями и упростить их достижение, очень много. <…>", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. Исследование проводилось в октябре 2023 года. Его участниками стали 3,2 тысячи жителей российских городов старше 18 лет. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы