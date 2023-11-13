Рейтинг@Mail.ru
Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:20 13.11.2023 (обновлено: 13:34 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html
Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели
Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели - РИА Новости, 13.11.2023
Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели
В топ-3 исследования от "СберСтрахования жизни", посвященного главным жизненным приоритетам россиян, вошли финансовое благополучие, счастливая семья и... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:20
2023-11-13T13:34
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909117422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09729d91841dcbd95703786adae5484a.jpg
МОСКВА, 13 ноя – пресс-служба ООО СК "Сбербанк страхования жизни". В топ-3 исследования от "СберСтрахования жизни", посвященного главным жизненным приоритетам россиян, вошли финансовое благополучие, счастливая семья и путешествия. У большинства россиян есть жизненная цель, и не одна. Самая главная — финансовое благополучие (57%), выяснили специалисты. На втором месте — создание и сохранение счастливой семьи (48%), а на третьем — путешествия по миру (36%). Список жизненных целей продолжили желания о покупке недвижимости (35%), успешной карьере (23%), собственном бизнесе (20%) и переезде в другой город (18%), намерения потратить много денег на благотворительность или даже основать благотворительный фонд (7%), получить признание и стать известным человеком (6%), выиграть в каком-нибудь конкурсе (4%), пробежать марафон (2%) и достичь успеха в спорте (1%). Что касается возрастных отличий, то финансовое благополучие в приоритете у участников опроса старше 40 лет. Более молодые респонденты, в первую очередь, хотят построить семью. Так, создание семьи выбрали 64% респондентов в возрасте от 30 до 40 лет и 57% в возрасте от 18 до 29 лет. За финансовое благополучие проголосовали 62% опрошенных от 40 до 49 лет и 52% старше 50 лет. Интересно, что у участников опроса старше 50 лет на втором месте в списке целей стоят путешествия (35%), а на третьем месте — сохранение семьи (33%). У опрошенных до 30 лет в тройку целей, помимо создания семьи (57%) и финансового благополучия (53%), входит стремление построить успешную карьеру (41%). Цели мужчин и женщин отличаются незначительно. Например, желание открыть бизнес более свойственно мужчинам, чем женщинам. Однако достижение финансового благополучия чаще выбирают женщины. Также среди женщин больше респондентов, которые хотят путешествовать. "Как показало наше исследование, жизненные цели имеют 79% россиян, и различаются они в зависимости от поколения и пола. У большинства есть запрос, связанный с финансовой составляющей, а для воплощения этих желаний важно повышать свою финансовую грамотность. Сервисов, которые помогают определиться со своими желаниями и упростить их достижение, очень много. &lt;…&gt;", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. Исследование проводилось в октябре 2023 года. Его участниками стали 3,2 тысячи жителей российских городов старше 18 лет. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909117422_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_308734f29a444b7f08710f2ec59222a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели

© предоставлено пресс-службой СК "Сбербанк страхования жизни"Нейросеть Сбера Kandinsky 2.2.
Нейросеть Сбера Kandinsky 2.2.
© предоставлено пресс-службой СК "Сбербанк страхования жизни"
Нейросеть Сбера Kandinsky 2.2.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – пресс-служба ООО СК "Сбербанк страхования жизни". В топ-3 исследования от "СберСтрахования жизни", посвященного главным жизненным приоритетам россиян, вошли финансовое благополучие, счастливая семья и путешествия.
У большинства россиян есть жизненная цель, и не одна. Самая главная — финансовое благополучие (57%), выяснили специалисты. На втором месте — создание и сохранение счастливой семьи (48%), а на третьем — путешествия по миру (36%).
Список жизненных целей продолжили желания о покупке недвижимости (35%), успешной карьере (23%), собственном бизнесе (20%) и переезде в другой город (18%), намерения потратить много денег на благотворительность или даже основать благотворительный фонд (7%), получить признание и стать известным человеком (6%), выиграть в каком-нибудь конкурсе (4%), пробежать марафон (2%) и достичь успеха в спорте (1%).
Что касается возрастных отличий, то финансовое благополучие в приоритете у участников опроса старше 40 лет. Более молодые респонденты, в первую очередь, хотят построить семью. Так, создание семьи выбрали 64% респондентов в возрасте от 30 до 40 лет и 57% в возрасте от 18 до 29 лет. За финансовое благополучие проголосовали 62% опрошенных от 40 до 49 лет и 52% старше 50 лет.
Интересно, что у участников опроса старше 50 лет на втором месте в списке целей стоят путешествия (35%), а на третьем месте — сохранение семьи (33%). У опрошенных до 30 лет в тройку целей, помимо создания семьи (57%) и финансового благополучия (53%), входит стремление построить успешную карьеру (41%).
Цели мужчин и женщин отличаются незначительно. Например, желание открыть бизнес более свойственно мужчинам, чем женщинам. Однако достижение финансового благополучия чаще выбирают женщины. Также среди женщин больше респондентов, которые хотят путешествовать.
"Как показало наше исследование, жизненные цели имеют 79% россиян, и различаются они в зависимости от поколения и пола. У большинства есть запрос, связанный с финансовой составляющей, а для воплощения этих желаний важно повышать свою финансовую грамотность. Сервисов, которые помогают определиться со своими желаниями и упростить их достижение, очень много. <…>", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
Исследование проводилось в октябре 2023 года. Его участниками стали 3,2 тысячи жителей российских городов старше 18 лет.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала