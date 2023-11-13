https://ria.ru/20231113/trump-1909218990.html

СМИ: возвращение Трампа в Белый дом поставит под вопрос лидерство США

СМИ: возвращение Трампа в Белый дом поставит под вопрос лидерство США - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: возвращение Трампа в Белый дом поставит под вопрос лидерство США

Возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом в случае его победы на президентских выборах в следующем году ставит под вопрос идею... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:45

2023-11-13T18:45

2023-11-13T20:55

в мире

сша

дональд трамп

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом в случае его победы на президентских выборах в следующем году ставит под вопрос идею глобального лидерства США в будущем, считает колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в следующем году ставит под огромный вопрос будущее глобального лидерства Америки. За свой первый срок он заигрывал с идеей выхода США из НАТО. Во время второго срока он может это и исполнить", - говорится в материале. При этом колумнист отмечает, что нынешний президент США Джо Байден полагает, что мир якобы будет безопаснее, если Вашингтон может играть роль лидера или блюстителя порядка. Но Рахман пишет, что Байден имеет устаревшие взгляды на миропорядок, и существует вероятность, что он станет последним американским президентом, который придерживается идеи о США как о "либеральном гегемоне" в мире. В случае избрания Трампа в следующем году, новая администрация США может отказаться от идеи, что интересам Вашингтона соответствует "поддержание безопасности" в Европе, северо-восточной Азии и регионе Персидского залива, говорится в статье. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)