https://ria.ru/20231113/trevoga-1909036827.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:18
2023-11-13T03:18
2023-11-13T03:18
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога была объявлена в 3.02 мск. Тревога также звучит в контролируемых Киевом районах Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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николаевская область, вооруженные силы рф, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев, В мире
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу