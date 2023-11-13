https://ria.ru/20231113/tiktok-1909126708.html
Правительство Непала запретило TikTok
Правительство Непала запретило TikTok - РИА Новости, 13.11.2023
Правительство Непала запретило TikTok
Правительство Непала решило запретить социальную сеть TikTok, сообщил министр связи и информационных технологий Рекха Шарма СМИ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:49
2023-11-13T13:49
2023-11-13T13:49
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Непала решило запретить социальную сеть TikTok, сообщил министр связи и информационных технологий Рекха Шарма СМИ. "Решение о запрете TikTok будет реализовано в ближайшее время, но конкретный срок не установлен. Необходимые меры в этом отношении будут предприняты минкомсвязи", - цитирует его заявление издание Kathmandu Post. Решение о запрете соцсети было принято на заседании кабмина "из-за негативного влияния TikTok на социальную гармонию", отметил министр. Как отмечает издание, правительство заявило, что "значительная часть общества раскритиковала TikTok за поощрение разжигания ненависти". Также за последние четыре года в приложении было зарегистрировано 1647 случаев киберпреступлений. Вопрос о запрете приложения обсуждался в ходе консультаций с кибербюро полиции Непала, министерством внутренних дел и представителями TikTok на прошлой неделе. Решение о запрете соцсети появилось через несколько дней после того, как правительство Непала представило "Директивы по работе социальных сетей 2023 года", согласно которому соцсети должны иметь своих представителей в стране. Компании должны будут либо открыть офис, либо назначить координатора в Непале в течение трех месяцев с момента вступления директивы в силу. Также соцсети должны зарегистрировать свои платформы в министерстве информации и коммуникационных технологий. Министерство может закрыть платформы, которые не зарегистрированы в Непале. Правительство заявило, что эта мера введена в свете растущего числа людей, жалующихся на то, что отсутствие представителей компаний в Непале затрудняет властям решение проблем своих пользователей, а также удаление нежелательного контента с платформ.
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в мире, технологии, непал, tiktok
В мире, Технологии, Непал, TikTok
Правительство Непала запретило TikTok
Шарма: правительство Непала решило запретить социальную сеть TikTok
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя – РИА Новости.
Правительство Непала решило запретить социальную сеть TikTok, сообщил министр связи и информационных технологий Рекха Шарма СМИ
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"Решение о запрете TikTok будет реализовано в ближайшее время, но конкретный срок не установлен. Необходимые меры в этом отношении будут предприняты минкомсвязи", - цитирует его заявление издание Kathmandu Post.
Решение о запрете соцсети было принято на заседании кабмина "из-за негативного влияния TikTok на социальную гармонию", отметил министр.
Как отмечает издание, правительство заявило, что "значительная часть общества раскритиковала TikTok за поощрение разжигания ненависти". Также за последние четыре года в приложении было зарегистрировано 1647 случаев киберпреступлений. Вопрос о запрете приложения обсуждался в ходе консультаций с кибербюро полиции Непала, министерством внутренних дел и представителями TikTok на прошлой неделе.
Решение о запрете соцсети появилось через несколько дней после того, как правительство Непала представило "Директивы по работе социальных сетей 2023 года", согласно которому соцсети должны иметь своих представителей в стране. Компании должны будут либо открыть офис, либо назначить координатора в Непале в течение трех месяцев с момента вступления директивы в силу. Также соцсети должны зарегистрировать свои платформы в министерстве информации и коммуникационных технологий. Министерство может закрыть платформы, которые не зарегистрированы в Непале.
Правительство заявило, что эта мера введена в свете растущего числа людей, жалующихся на то, что отсутствие представителей компаний в Непале затрудняет властям решение проблем своих пользователей, а также удаление нежелательного контента с платформ.
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