Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 13.11.2023 (обновлено: 16:24 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/tekhnologii-1909166958.html
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике
Наука в России по-прежнему финансируется в основном за счет средств государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, хотя санкции усилили... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:44
2023-11-13T16:24
экономика
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наука в России по-прежнему финансируется в основном за счет средств государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, хотя санкции усилили заинтересованность российского бизнеса, и сейчас реальный сектор экономики РФ использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев"Сохраняются и системные проблемы, которые требуют окончательного решения, о чём мы говорим не первый год и, скажем прямо, даже не первое десятилетие. Речь идёт о том, что в отличие от многих стран мира в России наука в основном финансируется за счёт средств государства. Этот тренд мы всячески пытались изменить, но пока здесь успехов немного", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию."В прошлом году жёсткие санкции усилили, тем не менее, заинтересованность нашего бизнеса во взаимодействии с наукой, поскольку бизнес оказался отрезан зачастую от научно-технологических решений", - добавил зампред Совбеза.По его словам, российский бизнес тогда "стал гораздо активнее смотреть на результаты этих исследований"."Сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки. Здесь количественные показатели, конечно, довольно условные. Тут вопрос не в сотнях тысяч, а в том, что это за технологические решения. Они могут быть революционные, а могут быть косметические - косметические в смысле их значения, а не в смысле отрасли. Тем не менее, всё-таки хочу сказать, что результаты есть, движение в этом направлении видно, но оно ещё недостаточно быстрое", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20231111/ekonomika-1908822385.html
https://ria.ru/20230810/revolyutsiya-1889167536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике

Медведев: в экономике используют до 170 тыс технологий отечественной разработки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наука в России по-прежнему финансируется в основном за счет средств государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, хотя санкции усилили заинтересованность российского бизнеса, и сейчас реальный сектор экономики РФ использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Сохраняются и системные проблемы, которые требуют окончательного решения, о чём мы говорим не первый год и, скажем прямо, даже не первое десятилетие. Речь идёт о том, что в отличие от многих стран мира в России наука в основном финансируется за счёт средств государства. Этот тренд мы всячески пытались изменить, но пока здесь успехов немного", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда
11 ноября, 10:19
"В прошлом году жёсткие санкции усилили, тем не менее, заинтересованность нашего бизнеса во взаимодействии с наукой, поскольку бизнес оказался отрезан зачастую от научно-технологических решений", - добавил зампред Совбеза.
По его словам, российский бизнес тогда "стал гораздо активнее смотреть на результаты этих исследований".
"Сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки. Здесь количественные показатели, конечно, довольно условные. Тут вопрос не в сотнях тысяч, а в том, что это за технологические решения. Они могут быть революционные, а могут быть косметические - косметические в смысле их значения, а не в смысле отрасли. Тем не менее, всё-таки хочу сказать, что результаты есть, движение в этом направлении видно, но оно ещё недостаточно быстрое", - заявил Медведев.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Наука и образование России совершили тихую революцию
10 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала