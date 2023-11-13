https://ria.ru/20231113/tekhnologii-1909166958.html
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике
Наука в России по-прежнему финансируется в основном за счет средств государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, хотя санкции усилили... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:44
2023-11-13T15:44
2023-11-13T16:24
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наука в России по-прежнему финансируется в основном за счет средств государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, хотя санкции усилили заинтересованность российского бизнеса, и сейчас реальный сектор экономики РФ использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев"Сохраняются и системные проблемы, которые требуют окончательного решения, о чём мы говорим не первый год и, скажем прямо, даже не первое десятилетие. Речь идёт о том, что в отличие от многих стран мира в России наука в основном финансируется за счёт средств государства. Этот тренд мы всячески пытались изменить, но пока здесь успехов немного", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию."В прошлом году жёсткие санкции усилили, тем не менее, заинтересованность нашего бизнеса во взаимодействии с наукой, поскольку бизнес оказался отрезан зачастую от научно-технологических решений", - добавил зампред Совбеза.По его словам, российский бизнес тогда "стал гораздо активнее смотреть на результаты этих исследований"."Сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки. Здесь количественные показатели, конечно, довольно условные. Тут вопрос не в сотнях тысяч, а в том, что это за технологические решения. Они могут быть революционные, а могут быть косметические - косметические в смысле их значения, а не в смысле отрасли. Тем не менее, всё-таки хочу сказать, что результаты есть, движение в этом направлении видно, но оно ещё недостаточно быстрое", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20231111/ekonomika-1908822385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике
Медведев: в экономике используют до 170 тыс технологий отечественной разработки
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наука в России по-прежнему финансируется в основном за счет средств государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, хотя санкции усилили заинтересованность российского бизнеса, и сейчас реальный сектор экономики РФ использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Сохраняются и системные проблемы, которые требуют окончательного решения, о чём мы говорим не первый год и, скажем прямо, даже не первое десятилетие. Речь идёт о том, что в отличие от многих стран мира в России наука в основном финансируется за счёт средств государства. Этот тренд мы всячески пытались изменить, но пока здесь успехов немного", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
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"В прошлом году жёсткие санкции усилили, тем не менее, заинтересованность нашего бизнеса во взаимодействии с наукой, поскольку бизнес оказался отрезан зачастую от научно-технологических решений", - добавил зампред Совбеза.
По его словам, российский бизнес тогда "стал гораздо активнее смотреть на результаты этих исследований".
"Сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тысяч технологий отечественной разработки. Здесь количественные показатели, конечно, довольно условные. Тут вопрос не в сотнях тысяч, а в том, что это за технологические решения. Они могут быть революционные, а могут быть косметические - косметические в смысле их значения, а не в смысле отрасли. Тем не менее, всё-таки хочу сказать, что результаты есть, движение в этом направлении видно, но оно ещё недостаточно быстрое", - заявил Медведев.
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