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Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива - РИА Новости, 13.11.2023
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07:32 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/tanker-1909048093.html
Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива
Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива - РИА Новости, 13.11.2023
Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива
Нефтеналивной танкер "Виктория", севший на мель у южного побережья Сахалина, будут пытаться освободить от имеющегося на судне топлива, сообщил РИА Новости мэр... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:32
2023-11-13T07:32
сахалин
происшествия
невельский район
владивосток
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Нефтеналивной танкер "Виктория", севший на мель у южного побережья Сахалина, будут пытаться освободить от имеющегося на судне топлива, сообщил РИА Новости мэр Невельского района Алексей Шабельник. "Спасатели будут пытаться откачать топливо с танкера, а затем снять аварийное судно с мели", - сказал собеседник агентства. Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо. Спасательный буксир "Отто Шмидт" прибыл к аварийному судну вечером 10 ноября, но погода не позволила завести буксирную линию под танкер и снять его с мели. Аварийно-спасательные работы не увенчались успехом и в последующие два дня.
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сахалин, происшествия, невельский район, владивосток
Сахалин, Происшествия, Невельский район, Владивосток
Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива

Севший на мель у Сахалина танкер "Виктория" попытаются освободить от топлива

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramТанкер "Виктория", севший на мель, у берегов Сахалина
Танкер Виктория, севший на мель, у берегов Сахалина - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Танкер "Виктория", севший на мель, у берегов Сахалина. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Нефтеналивной танкер "Виктория", севший на мель у южного побережья Сахалина, будут пытаться освободить от имеющегося на судне топлива, сообщил РИА Новости мэр Невельского района Алексей Шабельник.
«
"Спасатели будут пытаться откачать топливо с танкера, а затем снять аварийное судно с мели", - сказал собеседник агентства.
Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор.
На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо.
Спасательный буксир "Отто Шмидт" прибыл к аварийному судну вечером 10 ноября, но погода не позволила завести буксирную линию под танкер и снять его с мели. Аварийно-спасательные работы не увенчались успехом и в последующие два дня.
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СахалинПроисшествияНевельский районВладивосток
 
 
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