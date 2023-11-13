https://ria.ru/20231113/tanker-1909048093.html

Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива

Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива - РИА Новости, 13.11.2023

Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива

Нефтеналивной танкер "Виктория", севший на мель у южного побережья Сахалина, будут пытаться освободить от имеющегося на судне топлива, сообщил РИА Новости мэр... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:32

2023-11-13T07:32

2023-11-13T07:32

сахалин

происшествия

невельский район

владивосток

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Нефтеналивной танкер "Виктория", севший на мель у южного побережья Сахалина, будут пытаться освободить от имеющегося на судне топлива, сообщил РИА Новости мэр Невельского района Алексей Шабельник. "Спасатели будут пытаться откачать топливо с танкера, а затем снять аварийное судно с мели", - сказал собеседник агентства. Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо. Спасательный буксир "Отто Шмидт" прибыл к аварийному судну вечером 10 ноября, но погода не позволила завести буксирную линию под танкер и снять его с мели. Аварийно-спасательные работы не увенчались успехом и в последующие два дня.

https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906591712.html

сахалин

невельский район

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сахалин, происшествия, невельский район, владивосток