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Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 13.11.2023 (обновлено: 14:30 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/svo-1909142478.html
Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО
Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО - РИА Новости, 13.11.2023
Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО
Украинская прокуратура предъявила обвинение жительнице Черкасс и жителю Киева в оправдании российской спецоперации на Украине, сообщили в понедельник в Telegram РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:29
2023-11-13T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
черкассы
николай азаров (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская прокуратура предъявила обвинение жительнице Черкасс и жителю Киева в оправдании российской спецоперации на Украине, сообщили в понедельник в Telegram Офиса генпрокуроры страны. "При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице Черкасс и жителю столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры. По данным ведомства, граждан обвиняют в оправдании действий РФ, а также в распространении информации о перемещении и размещении ВСУ. Обвинение утверждает, что 62-летняя женщина в сентябре-октябре этого года во время телефонных разговорах оправдывала действия российских войск, а также сравнивала "украинцев с фашистами". Второй обвиняемый – знакомый женщины, житель Киева, он, как утверждается, в разговорах с ней поддерживал ее взгляды. Уточняется, что они заключены под стражу, ведется следствие. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в воскресенье заявлял, что Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html
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в мире, украина, россия, черкассы, николай азаров (политик), владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Черкассы, Николай Азаров (политик), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО

Украинская прокуратура обвинила двух своих граждан в оправдании российской СВО

© Фото : Кировоградская областная прокуратура Cуд над жительницей Украины, которая обвиняется в сотрудничестве с российской армией
Cуд над жительницей Украины, которая обвиняется в сотрудничестве с российской армией - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Кировоградская областная прокуратура
Cуд над жительницей Украины, которая обвиняется в сотрудничестве с российской армией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская прокуратура предъявила обвинение жительнице Черкасс и жителю Киева в оправдании российской спецоперации на Украине, сообщили в понедельник в Telegram Офиса генпрокуроры страны.
«
"При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице Черкасс и жителю столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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По данным ведомства, граждан обвиняют в оправдании действий РФ, а также в распространении информации о перемещении и размещении ВСУ. Обвинение утверждает, что 62-летняя женщина в сентябре-октябре этого года во время телефонных разговорах оправдывала действия российских войск, а также сравнивала "украинцев с фашистами". Второй обвиняемый – знакомый женщины, житель Киева, он, как утверждается, в разговорах с ней поддерживал ее взгляды. Уточняется, что они заключены под стражу, ведется следствие.
Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в воскресенье заявлял, что Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ).
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧеркассыНиколай Азаров (политик)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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