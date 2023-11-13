https://ria.ru/20231113/svo-1909142478.html

Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО

Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО - РИА Новости, 13.11.2023

Украинская прокуратура обвинила двух граждан в поддержке российской СВО

Украинская прокуратура предъявила обвинение жительнице Черкасс и жителю Киева в оправдании российской спецоперации на Украине, сообщили в понедельник в Telegram РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:29

2023-11-13T14:29

2023-11-13T14:30

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская прокуратура предъявила обвинение жительнице Черкасс и жителю Киева в оправдании российской спецоперации на Украине, сообщили в понедельник в Telegram Офиса генпрокуроры страны. "При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице Черкасс и жителю столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры. По данным ведомства, граждан обвиняют в оправдании действий РФ, а также в распространении информации о перемещении и размещении ВСУ. Обвинение утверждает, что 62-летняя женщина в сентябре-октябре этого года во время телефонных разговорах оправдывала действия российских войск, а также сравнивала "украинцев с фашистами". Второй обвиняемый – знакомый женщины, житель Киева, он, как утверждается, в разговорах с ней поддерживал ее взгляды. Уточняется, что они заключены под стражу, ведется следствие. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в воскресенье заявлял, что Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909134078.html

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