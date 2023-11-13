https://ria.ru/20231113/studencheskie-1909106302.html

На "Госуслугах" могут появиться электронные студенческие билеты

На "Госуслугах" могут появиться электронные студенческие билеты - РИА Новости, 14.11.2023

На "Госуслугах" могут появиться электронные студенческие билеты

На "Госуслугах" в 2024 году могут появиться электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение в высшем учебном... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-13T12:30

2023-11-13T12:30

2023-11-14T01:48

общество

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На "Госуслугах" в 2024 году могут появиться электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение в высшем учебном заведении, говорится в публикации на сайте Минцифры."Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены. <...> Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен в 2024 году", — подчеркивается в сообщении.В министерстве пояснили, что электронными документами смогут пользоваться студенты на бакалавриате, специалитете, в магистратуре, а также ординаторы и аспиранты. С их помощью они смогут приобрести билеты со скидкой на поезда дальнего следования и электрички, оформить проездной, посещать концерты, музеи и другие мероприятия, где есть скидки для студентов, а также проходить на территорию вуза.Предъявить такой студенческий можно будет на экране смартфона. Информация о местах, где предусмотрена эта возможность, будет публиковаться на "Госуслугах". При этом в Минфцифры уточнили, что бумажные студенческие билеты не исчезают, а лишь появится возможность пользоваться обоими документами.

https://ria.ru/20231103/pasport-1907161695.html

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