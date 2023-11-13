https://ria.ru/20231113/stolknoveniya-1909039055.html

Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС

Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023

Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС

Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям с демонстрантами, вплотную подошедшими к площадке проведения саммита АТЭС, заявили РИА Новости сотрудники... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:15

2023-11-13T04:15

2023-11-13T04:15

сан-франциско

саммит атэс

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611471_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_616578cd0f485d5690847e318380da19.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям с демонстрантами, вплотную подошедшими к площадке проведения саммита АТЭС, заявили РИА Новости сотрудники правопорядка. "Мы пытаемся быть готовы к любому развитию (событий - ред.)", - сообщил один из полицейских. Он также отметил, что власти надеются, что колонна протестующих, растянувшаяся на несколько сотен метров, не попытается дойти до самой площадки АТЭС. Вместе с тем, полицейские стянули дополнительные силы ближе к акции протеста. Десятки силовиков в шлемах и с дубинками маршируют по улице перед демонстрантами. Сама акция протеста в настоящее время остановилась приблизительно в 200 метрах от "Москон-центра". Отдельные протестующие подошли на расстояние до нескольких десятков метров к месту проведения саммита, но не нарушают общественный порядок и ожидают приближения остальной колонны. В Сан-Франциско проходит масштабная акция протеста против проведения в городе саммита АТЭС, империализма США и палестино-израильского конфликта. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.

https://ria.ru/20231112/sammit-1908914451.html

сан-франциско

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сан-франциско, саммит атэс , сша, в мире