https://ria.ru/20231113/stolknoveniya-1909039055.html
Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС
Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023
Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС
Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям с демонстрантами, вплотную подошедшими к площадке проведения саммита АТЭС, заявили РИА Новости сотрудники... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:15
2023-11-13T04:15
2023-11-13T04:15
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САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям с демонстрантами, вплотную подошедшими к площадке проведения саммита АТЭС, заявили РИА Новости сотрудники правопорядка. "Мы пытаемся быть готовы к любому развитию (событий - ред.)", - сообщил один из полицейских. Он также отметил, что власти надеются, что колонна протестующих, растянувшаяся на несколько сотен метров, не попытается дойти до самой площадки АТЭС. Вместе с тем, полицейские стянули дополнительные силы ближе к акции протеста. Десятки силовиков в шлемах и с дубинками маршируют по улице перед демонстрантами. Сама акция протеста в настоящее время остановилась приблизительно в 200 метрах от "Москон-центра". Отдельные протестующие подошли на расстояние до нескольких десятков метров к месту проведения саммита, но не нарушают общественный порядок и ожидают приближения остальной колонны. В Сан-Франциско проходит масштабная акция протеста против проведения в городе саммита АТЭС, империализма США и палестино-израильского конфликта. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.
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сан-франциско, саммит атэс , сша, в мире
Сан-Франциско, Саммит АТЭС , США, В мире
Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС
Полиция в Сан-Франциско приготовилась к столкновениям у площадки саммита АТЭС
САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям с демонстрантами, вплотную подошедшими к площадке проведения саммита АТЭС, заявили РИА Новости сотрудники правопорядка.
«
"Мы пытаемся быть готовы к любому развитию (событий - ред.)", - сообщил один из полицейских.
Он также отметил, что власти надеются, что колонна протестующих, растянувшаяся на несколько сотен метров, не попытается дойти до самой площадки АТЭС. Вместе с тем, полицейские стянули дополнительные силы ближе к акции протеста. Десятки силовиков в шлемах и с дубинками маршируют по улице перед демонстрантами.
Сама акция протеста в настоящее время остановилась приблизительно в 200 метрах от "Москон-центра". Отдельные протестующие подошли на расстояние до нескольких десятков метров к месту проведения саммита, но не нарушают общественный порядок и ожидают приближения остальной колонны.
В Сан-Франциско проходит масштабная акция протеста против проведения в городе саммита АТЭС, империализма США
и палестино-израильского конфликта.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.
В Сан-Франциско перед саммитом АТЭС усилили безопасность из-за бездомных