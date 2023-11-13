https://ria.ru/20231113/stolknovenie-1909039198.html
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек - РИА Новости, 13.11.2023
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артеме, сообщает полиция Приморья. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:20
2023-11-13T04:20
2023-11-13T05:31
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артеме, сообщает полиция Приморья.Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло утром в районе дома №15 на улице Кирова. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи."Предварительно установлено, что водитель автобуса №3, совершавшего рейс по маршруту "Артем – Кневичи", не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства DAF и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью его участников.О проверке сообщила и прокуратура Приморья."Предварительно установлено, что около 10 часов 13 ноября 2023 года водитель автобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту "г. Артем - с. Кневичи", не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым транспортным средством, движущимся в попутном направлении. В результате столкновения водитель и 4 пассажиров получили различные телесные повреждения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В прокуратуре отметили, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
https://ria.ru/20231112/dtp-1909002732.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек
При столкновении автобуса с грузовиком в Приморье пострадали пять человек
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости
. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артеме, сообщает
полиция Приморья.
Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло утром в районе дома №15 на улице Кирова. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса №3, совершавшего рейс по маршруту "Артем – Кневичи", не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства DAF и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью его участников.
О проверке сообщила и прокуратура Приморья.
"Предварительно установлено, что около 10 часов 13 ноября 2023 года водитель автобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту "г. Артем - с. Кневичи", не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым транспортным средством, движущимся в попутном направлении. В результате столкновения водитель и 4 пассажиров получили различные телесные повреждения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди