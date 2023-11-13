https://ria.ru/20231113/stolknovenie-1909039198.html

В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек - РИА Новости, 13.11.2023

В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артеме, сообщает полиция Приморья. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:20

2023-11-13T04:20

2023-11-13T05:31

происшествия

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артеме, сообщает полиция Приморья.Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло утром в районе дома №15 на улице Кирова. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи."Предварительно установлено, что водитель автобуса №3, совершавшего рейс по маршруту "Артем – Кневичи", не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства DAF и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью его участников.О проверке сообщила и прокуратура Приморья."Предварительно установлено, что около 10 часов 13 ноября 2023 года водитель автобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту "г. Артем - с. Кневичи", не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым транспортным средством, движущимся в попутном направлении. В результате столкновения водитель и 4 пассажиров получили различные телесные повреждения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В прокуратуре отметили, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

https://ria.ru/20231112/dtp-1909002732.html

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происшествия, авто