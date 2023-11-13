Рейтинг@Mail.ru
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
21:33 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/standart-1909248679.html
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек - РИА Новости, 13.11.2023
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:33
2023-11-13T21:33
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы сформировать внешний вид населенных пунктов региона. "Программа капремонта может позволить приводить улицы и кварталы к одному стилю, чтобы формировать внешний вид наших городов и станиц. Сегодня в регионе нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, поэтому необходимо продумать соответствующий механизм. Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева, сказанные на планерном совещании. Разработкой единых требований, по поручению Кондратьева, займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек

Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы сформировать внешний вид населенных пунктов региона.
"Программа капремонта может позволить приводить улицы и кварталы к одному стилю, чтобы формировать внешний вид наших городов и станиц. Сегодня в регионе нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, поэтому необходимо продумать соответствующий механизм. Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева, сказанные на планерном совещании.
Разработкой единых требований, по поручению Кондратьева, займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.
Чертовы ворота. Вид на каньон реки Матузки, Апшеронск, Майкоп и Малый Кавказский хребет - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов
7 октября, 16:37
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала