https://ria.ru/20231113/standart-1909248679.html
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек - РИА Новости, 13.11.2023
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:33
2023-11-13T21:33
2023-11-13T21:33
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы сформировать внешний вид населенных пунктов региона. "Программа капремонта может позволить приводить улицы и кварталы к одному стилю, чтобы формировать внешний вид наших городов и станиц. Сегодня в регионе нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, поэтому необходимо продумать соответствующий механизм. Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева, сказанные на планерном совещании. Разработкой единых требований, по поручению Кондратьева, займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек
Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил
разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы сформировать внешний вид населенных пунктов региона.
"Программа капремонта может позволить приводить улицы и кварталы к одному стилю, чтобы формировать внешний вид наших городов и станиц. Сегодня в регионе нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, поэтому необходимо продумать соответствующий механизм. Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева, сказанные на планерном совещании.
Разработкой единых требований, по поручению Кондратьева, займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.
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