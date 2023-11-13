https://ria.ru/20231113/standart-1909248679.html

Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек

Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек - РИА Новости, 13.11.2023

Глава Кубани поручил разработать стандарт облика ремонтируемых многоэтажек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:33

2023-11-13T21:33

2023-11-13T21:33

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, чтобы сформировать внешний вид населенных пунктов региона. "Программа капремонта может позволить приводить улицы и кварталы к одному стилю, чтобы формировать внешний вид наших городов и станиц. Сегодня в регионе нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, поэтому необходимо продумать соответствующий механизм. Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева, сказанные на планерном совещании. Разработкой единых требований, по поручению Кондратьева, займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев