https://ria.ru/20231113/ssha-1909064038.html
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился - РИА Новости, 13.11.2023
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился
Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:50
2023-11-13T09:50
2023-11-13T09:56
в мире
сша
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 13 ноября, в 22.00 мск.Отчет о поступлениях и расходах Казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.
https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b0591305b08680294e8a5eba52e3fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, экономика
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился
DailyFX: дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов