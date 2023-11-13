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Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился - РИА Новости, 13.11.2023
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09:50 13.11.2023 (обновлено: 09:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ssha-1909064038.html
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился - РИА Новости, 13.11.2023
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился
Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:50
2023-11-13T09:56
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 13 ноября, в 22.00 мск.Отчет о поступлениях и расходах Казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.
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в мире, сша, экономика
В мире, США, Экономика
Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился

DailyFX: дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов

© AP Photo / Seth WenigЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 13 ноября, в 22.00 мск.
Отчет о поступлениях и расходах Казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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