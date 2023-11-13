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Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился

Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился - РИА Новости, 13.11.2023

Аналитики ждут, что дефицит бюджета США в октябре сократился

Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:50

2023-11-13T09:50

2023-11-13T09:56

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета США в октябре сократился до 30 миллиардов долларов после дефицита в 171 миллиард месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 13 ноября, в 22.00 мск.Отчет о поступлениях и расходах Казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.

https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html

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в мире, сша, экономика