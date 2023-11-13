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Спецоперация, 13 ноября: США оценили потери ВСУ в 190 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 13.11.2023 (обновлено: 20:27 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909225515.html
Спецоперация, 13 ноября: США оценили потери ВСУ в 190 тысяч человек
Спецоперация, 13 ноября: США оценили потери ВСУ в 190 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2023
Спецоперация, 13 ноября: США оценили потери ВСУ в 190 тысяч человек
О потерях ВСУ, ходе спецоперации и нехватке техники в украинской армии — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:15
2023-11-13T20:27
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
роман старовойт
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. О потерях ВСУ, ходе спецоперации и нехватке техники в украинской армии — в материале РИА Новости.Потери ВСУСША оценивают общие потери украинских войск в конфликте с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist. Американские чиновники считают, что погибли как минимум 70 тысяч солдат ВСУ, еще 120 тысяч получили ранения, говорится в статье.Для сравнения: год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская армия потеряла 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления председателя ЕК. Как объясняла официальный представитель ведомства Дана Спинат, была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".В середине августа газета New York Times писала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих.Нехватка техники в украинской армииВСУ берегут технику на Артемовском участке фронта, осуществляя поднос боеприпасов и эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций под Клещеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск. По его словам, армия противника стала бережнее использовать технику и перестала подвозить личный состав близко к российским позициям. Он также уточнил, что украинские военные испытывают нехватку именно бронированной техники, поскольку "сейчас в основном движение происходит на легкой технике, например, на пикапах". Отказ Киева от бронемашинНа Украине отказались от поставок бронемашин Bastion из-за их слабой защищенности, пишет газета Ouest France.В прошлом году издание Tribune сообщало, что Франция планирует направить в бывшую советскую республику около 20 этих бронетранспортеров. В итоге машины решили передать Армении, поскольку киевские власти посчитали их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.Уточняется, что первую партию бронеавтомобилей Bastion для армянской армии уже доставляют в республику через Грузию. Деньги для УкраиныГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи бывшей советской республике.Помимо этого, он призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, увеличить военную помощь и сократить время ее доставки. В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других вооружениях. В июле издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Евросоюз планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро. Атаки на российские регионыОдин человек получил осколочные ранения после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, инцидент произошел недалеко от села Попово-Лежачи. Пострадавшего мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ, добавил Старовойт.Ход операцииПо данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях более 700 человек. Российские подразделения уничтожили две единицы бронетехники, две гаубицы, станцию контрбатарейной борьбы, пункты управления БПЛА и автомобильный транспорт противника.Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118-ти районах. Средства ПВО сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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украина, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, роман старовойт, армения, вооруженные силы рф, в мире, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Роман Старовойт, Армения, Вооруженные силы РФ, В мире, США, Донецкая Народная Республика
Спецоперация, 13 ноября: США оценили потери ВСУ в 190 тысяч человек

Economist: США оценили потери ВСУ в конфликте с Россией в 190 тысяч человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. О потерях ВСУ, ходе спецоперации и нехватке техники в украинской армии — в материале РИА Новости.

Потери ВСУ

США оценивают общие потери украинских войск в конфликте с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist.
Американские чиновники считают, что погибли как минимум 70 тысяч солдат ВСУ, еще 120 тысяч получили ранения, говорится в статье.
Для сравнения: год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская армия потеряла 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления председателя ЕК. Как объясняла официальный представитель ведомства Дана Спинат, была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".
В середине августа газета New York Times писала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
3 ноября, 08:00

Нехватка техники в украинской армии

ВСУ берегут технику на Артемовском участке фронта, осуществляя поднос боеприпасов и эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций под Клещеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.
По его словам, армия противника стала бережнее использовать технику и перестала подвозить личный состав близко к российским позициям.
Он также уточнил, что украинские военные испытывают нехватку именно бронированной техники, поскольку "сейчас в основном движение происходит на легкой технике, например, на пикапах".
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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Вчера, 08:00

Отказ Киева от бронемашин

На Украине отказались от поставок бронемашин Bastion из-за их слабой защищенности, пишет газета Ouest France.
В прошлом году издание Tribune сообщало, что Франция планирует направить в бывшую советскую республику около 20 этих бронетранспортеров. В итоге машины решили передать Армении, поскольку киевские власти посчитали их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.
Уточняется, что первую партию бронеавтомобилей Bastion для армянской армии уже доставляют в республику через Грузию.
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От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00

Деньги для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи бывшей советской республике.
Помимо этого, он призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, увеличить военную помощь и сократить время ее доставки.
В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других вооружениях.
В июле издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Евросоюз планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
8 ноября, 08:00

Атаки на российские регионы

Один человек получил осколочные ранения после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, инцидент произошел недалеко от села Попово-Лежачи.
Пострадавшего мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ, добавил Старовойт.

Ход операции

По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях более 700 человек.
Российские подразделения уничтожили две единицы бронетехники, две гаубицы, станцию контрбатарейной борьбы, пункты управления БПЛА и автомобильный транспорт противника.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118-ти районах.
Средства ПВО сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоман СтаровойтАрменияВооруженные силы РФВ миреСШАДонецкая Народная Республика
 
 
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