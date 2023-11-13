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Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 13.11.2023 (обновлено: 14:24 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909137909.html
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.11.2023
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:20
2023-11-13T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы "МСТА-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении

МО: Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы "МСТА-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКиевРоссияБезопасность
 
 
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