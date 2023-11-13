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Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении

Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.11.2023

Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:20

2023-11-13T14:20

2023-11-13T14:24

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы "МСТА-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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вооруженные силы украины, киев, россия, безопасность