https://ria.ru/20231113/sotrudnichestvo-1909247671.html

Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО

Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 13.11.2023

Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме обсудил более глубокое РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:28

2023-11-13T21:28

2023-11-13T21:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме обсудил более глубокое взаимодействие Киева с альянсом, сообщает в понедельник пресс-служба объединенных сил ВСУ. "Наев посетил Объединенное командование вооруженных сил НАТО "Брюнссум". Во время переговоров генерал-лейтенант отметил, что командование объединенных сил ВСУ было создано в результате трансформации ВСУ в соответствии с правилами, принципами и стандартами НАТО приобрело оперативные возможности, активно обучаясь и внедряя процедуры альянса в свою повседневную деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенных сил ВСУ. Отмечается, что целью визита Наева было достижение более глубокого взаимопонимания с альянсом, а также улучшение оперативной совместимости между НАТО и Украиной. По данным пресс-службы, Наев рассказал зарубежным коллегам об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании и проведении операций, при этом в ходе переговоров стороны обсудили "способность Объединенного командования вооруженных сил НАТО действовать как развернутый штаб операций". "Для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне", - приводит слова командующего объединенного командования ВС НАТО генерала Гульельмо Луиджи Мильетты пресс-служба. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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украина, россия, киев, сергей наев, нато, вооруженные силы украины, в мире