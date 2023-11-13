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Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России - РИА Новости, 13.11.2023
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15:47 13.11.2023 (обновлено: 16:04 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sotrudnichestvo-1909167557.html
Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России
Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России
Противники постарались нанести по международному научному сотрудничеству России максимально чувствительный удар, но она сохраняет партнеров во многих странах,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:47
2023-11-13T16:04
дмитрий медведев
наука
в мире
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Противники постарались нанести по международному научному сотрудничеству России максимально чувствительный удар, но она сохраняет партнеров во многих странах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы продолжаем расширять международное сотрудничество в сфере нашей науки. И здесь, конечно, наши противники постарались нанести по нему максимальный ущерб, максимально чувствительный удар. Тем не менее, мы сохраняем партнеров во многих странах мира, которые искренне заинтересованы в том, чтобы работать с нашей страной", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.Он отметил, что неплохо себя показала программа мегагрантов. "В 2022 году она позволила привлечь из-за рубежа более 50 ведущих ученых", - сказал зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, наука, в мире, россия
Дмитрий Медведев, Наука, В мире, Россия
Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России

Медведев: противники попытались нанести удар по научному сотрудничеству России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Противники постарались нанести по международному научному сотрудничеству России максимально чувствительный удар, но она сохраняет партнеров во многих странах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Мы продолжаем расширять международное сотрудничество в сфере нашей науки. И здесь, конечно, наши противники постарались нанести по нему максимальный ущерб, максимально чувствительный удар. Тем не менее, мы сохраняем партнеров во многих странах мира, которые искренне заинтересованы в том, чтобы работать с нашей страной", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
Он отметил, что неплохо себя показала программа мегагрантов. "В 2022 году она позволила привлечь из-за рубежа более 50 ведущих ученых", - сказал зампред Совбеза.
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