https://ria.ru/20231113/sotrudnichestvo-1909167557.html

Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России

Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России - РИА Новости, 13.11.2023

Медведев заявил о попытке нанести удар по научному сотрудничеству России

Противники постарались нанести по международному научному сотрудничеству России максимально чувствительный удар, но она сохраняет партнеров во многих странах,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:47

2023-11-13T15:47

2023-11-13T16:04

дмитрий медведев

наука

в мире

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Противники постарались нанести по международному научному сотрудничеству России максимально чувствительный удар, но она сохраняет партнеров во многих странах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы продолжаем расширять международное сотрудничество в сфере нашей науки. И здесь, конечно, наши противники постарались нанести по нему максимальный ущерб, максимально чувствительный удар. Тем не менее, мы сохраняем партнеров во многих странах мира, которые искренне заинтересованы в том, чтобы работать с нашей страной", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.Он отметил, что неплохо себя показала программа мегагрантов. "В 2022 году она позволила привлечь из-за рубежа более 50 ведущих ученых", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html

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дмитрий медведев, наука, в мире, россия