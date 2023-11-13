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В Израиле закроют еще один телеканал, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
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10:31 13.11.2023 (обновлено: 10:43 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/smi-1909074320.html
В Израиле закроют еще один телеканал, сообщают СМИ
В Израиле закроют еще один телеканал, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
В Израиле закроют еще один телеканал, сообщают СМИ
Министр связи Израиля Шломо Карьи в понедельник подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала Al Mayadeen в Израиле после соответствующего решения... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:31
2023-11-13T10:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр связи Израиля Шломо Карьи в понедельник подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала Al Mayadeen в Израиле после соответствующего решения военно-политического кабинета, сообщила радиостанция Kan.По данным радиостанции, указ был подписан после того, как военно-политический кабинет утвердил правила, позволяющие закрыть иностранный телеканал, "вещание которого наносит ущерб безопасности государства".Ранее Карьи заявлял, что Al Mayadeen действует "в качестве рупора или даже подразделения" ливанского движения "Хезболла", а его репортеры занимаются "подстрекательством против Государства Израиль", что наносит ущерб национальной безопасности.Прекращение вещание зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства". При этом еще ни один зарубежный телеканал в Израиле закрыт не был.В израильском правительстве также обсуждается возможность закрытия местного филиала катарского телеканала "Аль-Джазира", деятельность которого, по утверждениям силового блока, наносит ущерб безопасности страны. Однако никаких указов касательно катарской сети еще подписано не было.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
В Израиле закроют еще один телеканал, сообщают СМИ

Kan: министр Израиля подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала

© AP Photo / Leo CorreaДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр связи Израиля Шломо Карьи в понедельник подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала Al Mayadeen в Израиле после соответствующего решения военно-политического кабинета, сообщила радиостанция Kan.
По данным радиостанции, указ был подписан после того, как военно-политический кабинет утвердил правила, позволяющие закрыть иностранный телеканал, "вещание которого наносит ущерб безопасности государства".
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Ранее Карьи заявлял, что Al Mayadeen действует "в качестве рупора или даже подразделения" ливанского движения "Хезболла", а его репортеры занимаются "подстрекательством против Государства Израиль", что наносит ущерб национальной безопасности.
Прекращение вещание зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства". При этом еще ни один зарубежный телеканал в Израиле закрыт не был.
В израильском правительстве также обсуждается возможность закрытия местного филиала катарского телеканала "Аль-Джазира", деятельность которого, по утверждениям силового блока, наносит ущерб безопасности страны. Однако никаких указов касательно катарской сети еще подписано не было.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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