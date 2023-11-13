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СМИ: Британия ужесточит законы о протестах из-за пропалестинских маршей - РИА Новости, 13.11.2023
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08:29 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/smi-1909052554.html
СМИ: Британия ужесточит законы о протестах из-за пропалестинских маршей
СМИ: Британия ужесточит законы о протестах из-за пропалестинских маршей - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Британия ужесточит законы о протестах из-за пропалестинских маршей
Британские власти намерены ужесточить законы о протестах после маршей в поддержку Палестины в Лондоне, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:29
2023-11-13T08:29
в мире
израиль
россия
палестина
риши сунак
владимир путин
хамас
оон
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британские власти намерены ужесточить законы о протестах после маршей в поддержку Палестины в Лондоне, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. Полиция Лондона заявила в субботу, что задержала около 150 участников пропалестинских протестов, запускавших пиротехнику. Полиция также заявляла, что задержала 82 ультраправых активиста, устроивших стычки с правоохранителями, для предотвращения беспорядков на проходящей в британской столице пропалестинской демонстрации. Активисты пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших. "(Премьер-министр Великобритании) Риши Сунак распорядился существенно ужесточить законы о протестах", - говорится в сообщении газеты. По ее информации, британские власти, в частности, рассматривают возможность разработки новых законов, которые запретят протестующим забираться на статуи, строительные леса и автобусные остановки. Кроме того, планируется ужесточить закон об использовании фейерверков, дымовых шашек и сигнальных ракет, а также снизить требования для запрета маршей и протестов. "Закон о прославлении террористов, таких как ХАМАС, также должен быть ужесточен", - говорится в материале. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, палестина, риши сунак, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Риши Сунак, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Британия ужесточит законы о протестах из-за пропалестинских маршей

Sun: Британия намерена ужесточить законы о протестах из-за пропалестинских акций

© AP Photo / Kin CheungПротестующие во время пропалестинского марша в Лондоне
Протестующие во время пропалестинского марша в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Протестующие во время пропалестинского марша в Лондоне
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британские власти намерены ужесточить законы о протестах после маршей в поддержку Палестины в Лондоне, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
Полиция Лондона заявила в субботу, что задержала около 150 участников пропалестинских протестов, запускавших пиротехнику. Полиция также заявляла, что задержала 82 ультраправых активиста, устроивших стычки с правоохранителями, для предотвращения беспорядков на проходящей в британской столице пропалестинской демонстрации. Активисты пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Палестино-израильский конфликт готов уничтожить правительство Британии
Вчера, 08:00
«
"(Премьер-министр Великобритании) Риши Сунак распорядился существенно ужесточить законы о протестах", - говорится в сообщении газеты.
По ее информации, британские власти, в частности, рассматривают возможность разработки новых законов, которые запретят протестующим забираться на статуи, строительные леса и автобусные остановки. Кроме того, планируется ужесточить закон об использовании фейерверков, дымовых шашек и сигнальных ракет, а также снизить требования для запрета маршей и протестов. "Закон о прославлении террористов, таких как ХАМАС, также должен быть ужесточен", - говорится в материале.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияПалестинаРиши СунакВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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