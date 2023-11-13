Стартовал прием заявок на всероссийскую муниципальную премию "Служение"
В России начался прием заявок на соискание муниципальной премии "Служение"
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание всероссийской муниципальной премии "Служение", сообщили организаторы на сайте.
"С 13 ноября по 13 декабря открыт приём заявок на соискание всероссийской муниципальной премии "Служение". Лауреаты будут определены путём многоуровневого голосования, важнейший этап которого - народное голосование. Победители будут объявлены и награждены в январе 2024 года", - говорится в сообщении.
Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Как отметили в ВАРМСУ, премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
"За 2023 год премия "Служение" вручается в десяти номинациях, одна из которых специальная - за особый вклад в служение людям. Это единственная номинация, в которой претенденты выдвигаются советами муниципальных образований и ВАРМСУ. Победители будут определены общероссийским голосованием", - говорится в сообщении.