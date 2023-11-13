https://ria.ru/20231113/slezhka-1909192447.html
Следивший за военкором Коцем мужчина обжаловал домашний арест
Следивший за военкором Коцем мужчина обжаловал домашний арест - РИА Новости, 13.11.2023
Следивший за военкором Коцем мужчина обжаловал домашний арест
Леонид Гутаров, обвиняемый в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем и его семьей, обжаловал решение о своем домашнем аресте, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:17
2023-11-13T17:17
2023-11-13T17:17
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Леонид Гутаров, обвиняемый в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем и его семьей, обжаловал решение о своем домашнем аресте, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы в понедельник. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Гутарова Л.А.", - сказали в суде. Ранее защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу. Тем не менее суд до 7 января отправил его под домашний арест, запретив покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками. Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину. По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику. Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей. Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров. Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
https://ria.ru/20231108/kots-1908089027.html
https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html
https://ria.ru/20231018/vandaly-1903555177.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Следивший за военкором Коцем мужчина обжаловал домашний арест
Гутаров, обвиняемый в слежке за военкором Коцем, обжаловал домашний арест
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Леонид Гутаров, обвиняемый в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем и его семьей, обжаловал решение о своем домашнем аресте, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы в понедельник.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Гутарова Л.А.", - сказали в суде. Ранее защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу.
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Тем не менее суд до 7 января отправил его под домашний арест, запретив покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками.
Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину.
По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику.
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Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей.
Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.
Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
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