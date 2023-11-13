https://ria.ru/20231113/sirota-1909078515.html

Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девушки-сироты в Уфе

Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девушки-сироты в Уфе - РИА Новости, 13.11.2023

Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девушки-сироты в Уфе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о девушке-сироте, которую уфимец две недели удерживал дома и избивал,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:50

2023-11-13T10:50

2023-11-13T10:50

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

республика башкортостан

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УФА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о девушке-сироте, которую уфимец две недели удерживал дома и избивал, сообщает информационный центр СК РФ. "В социальных медиа и СМИ сообщается, что в городе Уфе Республики Башкортостан ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю девушку, являющуюся сиротой, где ежедневно избивал, а также разбил ее мобильный телефон. Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами", - говорится в сообщении. Отмечается, что региональный следком проверяет информацию. "Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в центре. В социальных сетях распространилось видеообращение пострадавшей девушки, в котором она рассказала, что молодой человек избивал её в квартире, а когда на крики приходили соседи, заставлял её говорить, что всё в порядке.

https://ria.ru/20230805/kriminal-1888245050.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), уфа, республика башкортостан