https://ria.ru/20231113/siriya-1909062599.html

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские вооруженные группировки атаковали американскую базу в районе Аль-Карья аль-Хадра на юго-востоке Сирии, сообщила сирийская радиостанция Sham FM со... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:31

2023-11-13T09:31

2023-11-13T14:51

в мире

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ирак

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КАИР, 13 ноя — РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали американскую базу в районе Аль-Карья аль-Хадра на юго-востоке Сирии, сообщила сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на заявление сил "Исламского сопротивления Ирака"."Силы "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что нанесли с помощью беспилотника удар по базе оккупационных американских сил в районе Аль-Карья аль-Хадра в Сирии. Дрон поразил цель прямым попаданием", — отметили радиожурналисты.В ночь на понедельник силы "иракского сопротивления Ирака", куда входят шиитские вооруженные формирования, также объявили об атаке на американскую базу Грин-Вилладж на востоке республики.По данным телеканала Al Mayadeen, две базы Вооруженных сил США — Аш-Шаддади и Конико, — расположенные на востоке и северо-востоке Сирии, также подверглись нападению. Как утверждают журналисты, в результате ударов по объектам на территории Конико погибли военнослужащие. Источники телеканала отметили, что атака стала ответом на бомбардировки США в восточной части страны.Американская армия имеет 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Объекты регулярно атакуют беспилотниками и ракетами.Вооруженные силы США без разрешения Дамаска контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальные власти Сирии неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак