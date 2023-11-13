https://ria.ru/20231113/shkola-1909100395.html

Школа реставрации открылась в Нижнем Новгороде

Школа реставрации открылась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 13.11.2023

Школа реставрации открылась в Нижнем Новгороде

Школа реставрации открылась в Нижнем Новгороде в историческом здании "Нижполиграфа", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:15

2023-11-13T12:15

2023-11-13T12:15

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Школа реставрации открылась в Нижнем Новгороде в историческом здании "Нижполиграфа", сообщает пресс-служба правительства региона. Проект, реализуемый Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АСИРИС), финансируется за счет средств субсидии областного бюджета. Главная миссия школы — сохранить богатую традицию деревянного зодчества Нижегородской области и воспитать новое поколение мастеров. "Это открытие — важный этап в формировании парка мастеров "Нижполиграфа". У нас в регионе много деревянных домов со своей историей, которые не признаны объектами культурного наследия, но нам необходимо сохранить их идентичность. Поэтому их восстановление — одна из ключевых задач", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В школе реставрации разместились учебно-производственные мастерские, оборудованные верстаками и необходимыми инструментами, и склад общей площадью 251 квадратный метр. Обучение первого потока из 30 человек по программе "Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" уже началось. Кураторами практической части станут практикующие реставраторы. По итогам обучения слушатели программы получат базовые знания о работе с деревом, конструктивом деревянных домов, материалами, инструментами и деревообрабатывающими станками. За год планируется выпустить от 120 до 150 человек. "Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода показала серьезную нехватку людей в сфере сохранения объектов культурного наследия. При этом работа не остановилась: каждый год реставрируется около десяти объектов. Чтобы в скором времени мы могли получить готовые кадры для ремонтно-восстановительных работ, губернатор Нижегородской области принял решение поддержать инициативу создания школы реставрации и выделить субсидию из областного бюджета в размере 14 миллионов на реализацию проекта. Фактически школа реставрации — это вход в профессию и возможность в дальнейшем стать реставратором", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича. Отмечается, что обучение для кандидатов, прошедших отбор, бесплатное, но с обязательной отработкой практики после завершения программы - в школе реставрации или на объектах волонтерского движения "АСИРИС" в Нижегородской области. В январе 2024 года начнется обучение второго потока слушателей.

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

https://ria.ru/20230906/nasledie-1894531701.html

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Ольга Фомченкова

нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин