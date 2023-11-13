https://ria.ru/20231113/serdtse-1909233263.html

В Костромской области стали быстрее и качественнее обследовать сердце

В Костромской области стали быстрее и качественнее обследовать сердце - РИА Новости, 13.11.2023

В Костромской области стали быстрее и качественнее обследовать сердце

Бригады скорой помощи в Костромской области благодаря новым аппаратам ЭКГ в три раза увеличили число проводимых экстренных исследований при заболеваниях сердца, РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:57

2023-11-13T19:57

2023-11-13T19:57

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КОСТРОМА, 13 ноя – РИА Новости. Бригады скорой помощи в Костромской области благодаря новым аппаратам ЭКГ в три раза увеличили число проводимых экстренных исследований при заболеваниях сердца, сообщает администрация региона. Сообщается, что администрация Костромской области в прошлом году в соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым по повышению оснащенности бригад скорой помощи, закупила 41 мобильный аппарат для дистанционной передачи и регистрации ЭКГ. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 5 миллионов рублей. "Как рассказали сегодня на областной станции скорой помощи, новые аппараты позволяют гораздо быстрее и точнее получать результат электрокардиограммы. Скорость получения заключения выросла в несколько десятков раз. Благодаря новым аппаратам ЭКГ бригады скорой помощи увеличили число проводимых экстренных исследований в три раза. Раньше, отметили на областной станции скорой помощи, медикам приходилось считывать показания у пациента с помощью морально устаревших, тяжелых и громоздких аппаратов, а сейчас работа значительно упростилась. Вес новых мобильных аппаратов ЭКГ отечественного производства - всего 700 граммов. Электрокардиограмму аппарат считывает за несколько десятков секунд, раньше на это уходило не менее 10-15 минут. После этого современное программное обеспечение оценивает показания и выдает расшифрованное заключение. Результаты, в том числе, передаются на пульт старшему врачу станции скорой помощи и дежурному кардиологу в областной сосудистый центр. Всего за 2023 год только на областной станции скорой помощи с помощью новых современных аппаратов проведено более 61 тысячи исследований. Медики не пропустили ни одного сердечно-сосудистого заболевания, комментируют в учреждении. Оборудование позволило своевременно диагностировать 355 инфарктов миокарда и почти полторы тысячи острых коронарных синдромов. "Это реальная помощь фельдшерским бригадам. Улучшилось качество диагностики, безопасность и качество оказания помощи, и, конечно, спасение жизни пациента в кратчайшие сроки. Чем быстрее передадим кардиограмму, чем быстрее примем решение, тем больше на нашем счету спасенных жизней", - отметила заместитель главного врача областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Елена Шеробьева.

https://ria.ru/20231107/proizvodstvo-1907978732.html

https://ria.ru/20231110/zima-1908717814.html

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костромская область, сергей ситников, россия