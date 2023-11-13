https://ria.ru/20231113/sberbank-1909130092.html

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 13.11.2023

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

У пользователей мобильного приложения Сбербанка возникли сложности с переводами, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:04

2023-11-13T14:04

2023-11-13T16:01

общество

технологии

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У пользователей мобильного приложения Сбербанка возникли сложности с переводами, убедился корреспондент РИА Новости. "Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже", — такое уведомление появляется при попытке перевести деньги через "Сбербанк Онлайн".О проблемах в работе приложения свидетельствуют и данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.Чуть позже в Сбере заявили, что специалисты оперативно восстановили сервисы, они работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20231110/rayffayzenbank-1908763431.html

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общество, технологии, сбербанк россии, россия