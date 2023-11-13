Рейтинг@Mail.ru
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 13.11.2023 (обновлено: 16:01 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sberbank-1909130092.html
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 13.11.2023
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой
У пользователей мобильного приложения Сбербанка возникли сложности с переводами, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:04
2023-11-13T16:01
общество
технологии
сбербанк россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У пользователей мобильного приложения Сбербанка возникли сложности с переводами, убедился корреспондент РИА Новости. "Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже", — такое уведомление появляется при попытке перевести деньги через "Сбербанк Онлайн".О проблемах в работе приложения свидетельствуют и данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.Чуть позже в Сбере заявили, что специалисты оперативно восстановили сервисы, они работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20231110/rayffayzenbank-1908763431.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_7f43f4dc65ae867e676f52c3f11ae9eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, сбербанк россии, россия
Общество, Технологии, Сбербанк России, Россия
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

Пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при совершении переводов

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение "Сбербанк Онлайн"
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У пользователей мобильного приложения Сбербанка возникли сложности с переводами, убедился корреспондент РИА Новости.
"Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже", — такое уведомление появляется при попытке перевести деньги через "Сбербанк Онлайн".
О проблемах в работе приложения свидетельствуют и данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Чуть позже в Сбере заявили, что специалисты оперативно восстановили сервисы, они работают в штатном режиме.
Офис АО Райффайзенбанк - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
10 ноября, 19:09
 
ОбществоТехнологииСбербанк РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала