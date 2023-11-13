https://ria.ru/20231113/remont-1909219110.html

Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году

Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023

Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году

Подъездные дороги к 160 социальным учреждениям Ярославской области будут отремонтированы в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:46

2023-11-13T18:46

2023-11-13T18:46

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Подъездные дороги к 160 социальным учреждениям Ярославской области будут отремонтированы в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По данным областного правительства, итоги ремонта подъездов к социально значимым объектам области в 2023 году и планы на следующий год обсудили в понедельник участники оперативного совещания под руководством Евраева. В ходе совещания отмечалось, что всего в этом году приведено в порядок 24,34 километра подъездных дорог к 150 социальным учреждениям. В их числе – 99 школ и детских садов, 34 больницы и ФАПа, 65 учреждений культуры и социального обслуживания. На сегодняшний день выполнено 96% от запланированного на 2023 год объема работ. Не завершен ремонт подъездов к шести объектам в Ярославле в связи с недобросовестным выполнением обязательств со стороны подрядной организации, уточняет областное правительство. "В следующем году программу продолжим. В приоритете будут в первую очередь подъезды к детским садам, школам и поликлиникам. Всего планируем отремонтировать свыше 27 километров подъездных путей к 160 объектам социальной сферы", – сообщил Евраев. По словам главы региона, 2024 год станет завершающим в реализации программы. Далее ремонт будет проводиться за счет средств дорожных фондов муниципальных образований.

https://ria.ru/20231103/apk-1907175573.html

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ярославская область, ярославль, михаил евраев