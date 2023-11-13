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Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023
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Ярославская область
 
18:46 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/remont-1909219110.html
Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году
Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023
Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году
Подъездные дороги к 160 социальным учреждениям Ярославской области будут отремонтированы в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:46
2023-11-13T18:46
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Подъездные дороги к 160 социальным учреждениям Ярославской области будут отремонтированы в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По данным областного правительства, итоги ремонта подъездов к социально значимым объектам области в 2023 году и планы на следующий год обсудили в понедельник участники оперативного совещания под руководством Евраева. В ходе совещания отмечалось, что всего в этом году приведено в порядок 24,34 километра подъездных дорог к 150 социальным учреждениям. В их числе – 99 школ и детских садов, 34 больницы и ФАПа, 65 учреждений культуры и социального обслуживания. На сегодняшний день выполнено 96% от запланированного на 2023 год объема работ. Не завершен ремонт подъездов к шести объектам в Ярославле в связи с недобросовестным выполнением обязательств со стороны подрядной организации, уточняет областное правительство. "В следующем году программу продолжим. В приоритете будут в первую очередь подъезды к детским садам, школам и поликлиникам. Всего планируем отремонтировать свыше 27 километров подъездных путей к 160 объектам социальной сферы", – сообщил Евраев. По словам главы региона, 2024 год станет завершающим в реализации программы. Далее ремонт будет проводиться за счет средств дорожных фондов муниципальных образований.
https://ria.ru/20231103/apk-1907175573.html
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ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году

Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Подъездные дороги к 160 социальным учреждениям Ярославской области будут отремонтированы в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным областного правительства, итоги ремонта подъездов к социально значимым объектам области в 2023 году и планы на следующий год обсудили в понедельник участники оперативного совещания под руководством Евраева.
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В ходе совещания отмечалось, что всего в этом году приведено в порядок 24,34 километра подъездных дорог к 150 социальным учреждениям. В их числе – 99 школ и детских садов, 34 больницы и ФАПа, 65 учреждений культуры и социального обслуживания. На сегодняшний день выполнено 96% от запланированного на 2023 год объема работ. Не завершен ремонт подъездов к шести объектам в Ярославле в связи с недобросовестным выполнением обязательств со стороны подрядной организации, уточняет областное правительство.
"В следующем году программу продолжим. В приоритете будут в первую очередь подъезды к детским садам, школам и поликлиникам. Всего планируем отремонтировать свыше 27 километров подъездных путей к 160 объектам социальной сферы", – сообщил Евраев.
По словам главы региона, 2024 год станет завершающим в реализации программы. Далее ремонт будет проводиться за счет средств дорожных фондов муниципальных образований.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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