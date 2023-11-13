Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против себя местью
Депутат Рады Дубинский, обвиненный в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
Александр Дубинский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что дело против него полностью сфабриковано украинскими властями и является местью Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.
Ранее в понедельник агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дубинскому предъявлено обвинение по двум статьям, среди которых государственная измена. Позже СБУ подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела против депутата. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
"Прокомментирую полностью сфабрикованное подозрение в госизмене, которое базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского", - написал Дубинский. По его словам, материалы следствия базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача, "у которого выбили показания" против Дубинского.
"История про мои "встречи с работником генштаба РФ" это просто тупая, не основанная ни на чем ложь, цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата, вся вина которого заключается в том, что он осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского", - отметил Дубинский.
Он утверждает, что дело против него – это месть Ермака и Зеленского за данные им в НАБУ показания "о причастности их, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, а также о попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко".
"Готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий. Буду требовать открытого и гласного рассмотрения дела, потому что мне нечего скрывать и бояться", - добавил Дубинский.
В 2020 году депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma.