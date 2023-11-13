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Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против себя местью - РИА Новости, 13.11.2023
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18:26 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/rada-1909214909.html
Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против себя местью
Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против себя местью - РИА Новости, 13.11.2023
Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против себя местью
Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что дело против него полностью сфабриковано... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:26
2023-11-13T18:26
в мире
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что дело против него полностью сфабриковано украинскими властями и является местью Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику. Ранее в понедельник агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дубинскому предъявлено обвинение по двум статьям, среди которых государственная измена. Позже СБУ подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела против депутата. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины. "Прокомментирую полностью сфабрикованное подозрение в госизмене, которое базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского", - написал Дубинский. По его словам, материалы следствия базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача, "у которого выбили показания" против Дубинского. "История про мои "встречи с работником генштаба РФ" это просто тупая, не основанная ни на чем ложь, цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата, вся вина которого заключается в том, что он осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского", - отметил Дубинский. Он утверждает, что дело против него – это месть Ермака и Зеленского за данные им в НАБУ показания "о причастности их, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, а также о попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко". "Готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий. Буду требовать открытого и гласного рассмотрения дела, потому что мне нечего скрывать и бояться", - добавил Дубинский. В 2020 году депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma.
https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
https://ria.ru/20231012/panchenko-1902237828.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины, владимир зеленский, служба безопасности украины, андрей ермак
В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Андрей Ермак
Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против себя местью

Депутат Рады Дубинский, обвиненный в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что дело против него полностью сфабриковано украинскими властями и является местью Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.
Ранее в понедельник агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дубинскому предъявлено обвинение по двум статьям, среди которых государственная измена. Позже СБУ подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела против депутата. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
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"Прокомментирую полностью сфабрикованное подозрение в госизмене, которое базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского", - написал Дубинский. По его словам, материалы следствия базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача, "у которого выбили показания" против Дубинского.
"История про мои "встречи с работником генштаба РФ" это просто тупая, не основанная ни на чем ложь, цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата, вся вина которого заключается в том, что он осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского", - отметил Дубинский.
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Он утверждает, что дело против него – это месть Ермака и Зеленского за данные им в НАБУ показания "о причастности их, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, а также о попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко".
"Готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий. Буду требовать открытого и гласного рассмотрения дела, потому что мне нечего скрывать и бояться", - добавил Дубинский.
В 2020 году депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma.
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В миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныАндрей Ермак
 
 
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