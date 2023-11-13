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ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа - РИА Новости, 13.11.2023
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14:38 13.11.2023 (обновлено: 14:41 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/protsedura-1909144435.html
ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа
ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа - РИА Новости, 13.11.2023
ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа
В Еврокомиссии изучают требование Венгрии о запуске процедуры нарушения против Болгарии из-за повышения платы за транзит газа РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:38
2023-11-13T14:41
экономика
венгрия
болгария
россия
еврокомиссия
румен радев
евросоюз
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии изучают требование Венгрии о запуске процедуры нарушения против Болгарии из-за повышения платы за транзит газа РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.Десятого ноября венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии, а также, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру."Мы можем подтвердить, что получили письмо от Венгрии, рассматриваем его, согласно процедуре", - сказал представитель ЕК.Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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экономика, венгрия, болгария, россия, еврокомиссия, румен радев, евросоюз, газпром
Экономика, Венгрия, Болгария, Россия, Еврокомиссия, Румен Радев, Евросоюз, Газпром
ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа

ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии изучают требование Венгрии о запуске процедуры нарушения против Болгарии из-за повышения платы за транзит газа РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.
Десятого ноября венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии, а также, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Европа "готовится к земле"
Вчера, 08:00
"Мы можем подтвердить, что получили письмо от Венгрии, рассматриваем его, согласно процедуре", - сказал представитель ЕК.
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Европа сходит с ума из-за России — в буквальном смысле
4 ноября, 08:00
 
ЭкономикаВенгрияБолгарияРоссияЕврокомиссияРумен РадевЕвросоюзГазпром
 
 
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