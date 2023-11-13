https://ria.ru/20231113/proisshestvie-1909221613.html

В Орле мужчину заключили под стражу за приставания к мальчику

В Орле мужчину заключили под стражу за приставания к мальчику - РИА Новости, 13.11.2023

В Орле мужчину заключили под стражу за приставания к мальчику

Обвиняемый в совершении развратных действий в отношении малолетнего житель города Орла заключен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Советского... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:02

2023-11-13T19:02

2023-11-13T19:02

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в совершении развратных действий в отношении малолетнего житель города Орла заключен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Орла. Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский ранее сообщил РИА Новости, что по факту нападения мужчины на подростка в бассейне в Орле возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Накануне в Telegram-канале SHOT появилась информация о нападении на подростка в бассейне центрального стадиона имени Ленина в Орле. Отмечалось, что 57-летний мужчина зашел в душевую вслед за 13-летним мальчиком, набросился на него и стал приглашать к себе в гости. Подросток вырвался, убежал домой и рассказал о произошедшем родителям. "Советским районным судом города Орла 13 ноября 2023 года рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по Советскому району города Орел следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю города Орла, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.135 УК РФ, по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего 2010 года рождения", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе заседания обвиняемый отрицал свою причастность к совершению вменяемого ему деяния. "Суд учел тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, позицию законного представителя потерпевшего. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на 2 месяца", – добавили в суде. Постановление не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html

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происшествия, орел, россия